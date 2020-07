La clave de un buen maquillaje reside en la iluminación: así es el espejo que usan los profesionales y cuesta 18 euros

En el imaginario colectivo, no hay backstage o camerino de artista, bailarín o modelo en el que no reine un gran espejo rodeado de bombillas. Un sueño que a muchos nos gustaría incluir en forma de tocador en nuestras casas pero que, sin embargo, por falta de espacio no suele hacerse realidad. Claro que, renunciar a ello tampoco es una opción: sabes que de una buena iluminación depende un mejor maquillaje, pues ayuda a saber dónde colocar las sombras del contouring, aplicar la iluminación de forma natural o cómo equilibrar los tonos de las sombras de ojos con los labios.

Lo cierto es que no hay por qué apostar por un espejo de tamaño desmedido para dar con un aliado de estas características que satisfaga nuestras necesidades. Y en el catálogo de Amazon hay buenos ejemplos de ello. Existen formatos más pequeños y con luces LED incluidas que, además, incorporan alas con aumentos para que podamos controlar cada trazo y cada elección de color. Pero, lo mejor de todo, es que hay algunos disponibles por menos de 20 euros.

Sirva de ejemplo este de Fascinate que, por 18 euros (ahora con un 10% de descuento), nos acerca cuatro espejos en uno que, sin embargo, ocupa poco espacio. Y es que, si algo hace de este modelo uno muy especial es que se pliega y rota según nuestras necesidades.

El espejo LED, de Fascinate. Amazon

Por qué este espejo es perfecto para maquillarse

Luz y brillo regulable. Sus 21 luces LED incorporadas se ajustan a nuestras necesidades a la hora de maquillarnos, puesto que permite regular el brillo y la intensidad de iluminación en tres niveles con un sensor táctil, para que podamos realizar esta tarea hasta en lugares más oscuros.

Sus 21 luces LED incorporadas se ajustan a nuestras necesidades a la hora de maquillarnos, puesto que permite regular el brillo y la intensidad de iluminación en tres niveles con un sensor táctil, para que podamos realizar esta tarea hasta en lugares más oscuros. Cuatro espejos en uno. Este modelo incluye cuatro espejos, tres de ellos de magnificación: 2X, 3X y 10X. Este último es desmontable (se engancha con ventosas) para que puedas llevarlo dónde necesites, ya que es perfecto para delinear ojos, el lápiz labial, depilar cejas y otras rutinas que requieren de cierta precisión.

Este modelo incluye cuatro espejos, tres de ellos de magnificación: 2X, 3X y 10X. Este último es desmontable (se engancha con ventosas) para que puedas llevarlo dónde necesites, ya que es perfecto para delinear ojos, el lápiz labial, depilar cejas y otras rutinas que requieren de cierta precisión. Rotación 180º. Gracias a su forma rectangular, proporciona un mejor ángulo de visión, algo que también se mejora gracias a su rotación para que podamos colocarlo como más nos convenga.

