Las motos ganan popularidad y las más buscadas son las de ocasión

La nueva forma de moverse por ciudad es a dos ruedas. Las motocicletas ganan popularidad entre los compradores, sobre todo en ambientes urbanos, gracias a su comodidad y manejabilidad, pero también a su precio económico y bajo coste de mantenimiento.

Según el último informe lanzado por Motos.net, la mitad de los usuarios (el 53%) de esta web tiene intenciones de adquirir una motocicleta o ciclomotor durante este año.

Además, en comparación con los conductores que apuestan por el coche, el 35% de los usuarios compraría su moto de una forma 100% online sin ninguna duda. Pese a que esta opción de compra todavía es minoritaria ha ido creciendo con el paso de los años.

En lo que se refiere al vehículo, la mitad de los potenciales compradores se decidirían por una moto de ocasión, sobre todo, en el caso de los ciclomotores. El 49% restante apostaría por un modelo a estrenar.

Ganan los motores tradicionales

En cuanto al tipo de motorización, solo el 22% de los usuarios de esta web que quieren comprarse un vehículo de dos ruedas apostaría por el motor eléctrico. Ni siquiera las ayudas a las motocicletas eléctricas han conseguido remontar este aspecto de la intención de compra.

Los principales motivos que alegan los usuarios que no apostarían todavía por una moto eléctrica son: la falta de autonomía de estos modelos, consideran que el entorno en el que se mueven no dispone de los suficientes puntos de recarga, el elevado precio en comparación con las de combustión y la predilección y apego que sienten al conducir una moto tradicional que consideran que "no sería igual que una eléctrica".

Es por eso que un 78% de los futuros pilotos continuarán apostando por el motor de combustible. Pese a esta desconfianza en lo eléctrico, cabe recordar que durante los últimos meses el modelo favorito de los españoles fue la Silence02, una scooter 100% eléctrica.