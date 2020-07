¿Un clavo saca otro clavo? Claves para reconocer si estás inmerso en una 'relación rebote'

El fin de una relación de pareja es uno de los momentos más dolorosos por los que puede pasar una persona y suele necesitar de un periodo de restablecimiento o duelo más o menos largo, sobre todo, si la decisión no se ha producido de forma consensuada y/o debido a un desgaste de la relación. Es en ese momento, donde a algunas personas se les puede venir el mundo encima y pasa a primar más el miedo a la soledad, incluso, que el dolor por la pérdida del ser amado.

Cuando esto ocurre y casi de forma instantánea se pasa a enlazar una pareja con la siguiente - sin el recomendable periodo para la reflexión y el autocuidado-, puede dar lugar a lo que se conoce comúnmente como relaciones rebote. Llamadas así, precisamente, porque se fuerzan sin estar recuperados de la ruptura anterior y con el objetivo, como bien dice el refranero, de ‘sacar un clavo con otro clavo’. Aunque esto sea mas bien una utopía.

¿Quiénes están más predispuestos a embarcarse en una relación rebote?

Generalmente, aquellas personas que sienten una gran sensación de vacío y soledad tras una ruptura porque ésta no fue deseada, ni esperada y se había establecido un fuerte relación de dependencia emocional con su ex pareja.

También personas que no conciben la idea de estar sin una pareja a su lado porque creen que solo a través de ésta pueden ser completamente felices (retornamos, una vez mas, a la dependencia emocional).

Y personas que llegadas a un determinado momento vital, donde todos en su entorno tienen relaciones, no pueden soportar la idea de estar solas o bien, que al haberse centrado durante mucho tiempo en su ex pareja, han dejado de tener contacto con su entorno viéndose de la noche a la mañana sin amistades ni relaciones sociales estables.

¿Cómo reconocer una relación rebote?

Lo primero que se debe aclarar es que raramente una persona que haya iniciado una relación rebote va a reconocerlo de una manera consciente - la necesidad de tapar su vacío y dejar de sufrir, aunque sea de forma temporal, van a ser más fuertes- siendo más probable que la nueva pareja sea la primera en darse cuenta y poner tierra de por medio para no salir escaldada. En cualquier caso, estos son algunos de los indicadores que podrían hacer reflexionar a ambas partes:

Todo se precipita

Si una persona se embarca en una nueva relación de forma instantánea nada más terminar con la anterior, en cuestión de pocas semanas, es muy probable que ésa sea una relación rebote abocada, casi con toda seguridad, al fracaso. La rodea además un halo de poco realismo: se hacen planes enseguida para irse a vivir juntos, se le presenta a la familia, se habla incluso de tener hijos...

La relación está plaga de altibajos

Precisamente porque quien ha iniciado esa relación rebote no está seguro de que sea viable ni que tenga futuro. Esas dudas provocarán que unos días todo vaya rodado y otros, que las energías sean bajas y no se esté por la labor creando, de paso, todo tipo de inseguridades y confusión en la nueva pareja que puede llegar a sentirse utilizada.

Muchas veces no hay compatibilidad

No se elige bien a la nueva pareja ni se tiene en cuenta si existe compatibilidad entre ambos u objetivos comunes porque prima más la necesidad de engancharse a alguien - aunque se tenga claro que no lo hubiéramos elegido en otro momento más sereno de nuestra vida- y de que se convierta en una especie de parche o tirita para mitigar el dolor y las heridas que ha dejado la pareja anterior.

Primero mi ex y luego mi ex

Si el tema de conversación favorito es sobre la ex pareja o algo que guarda relación con ella, si sale siempre a relucir en cualquier circunstancia con motivo o sin él, si surgen comparaciones odiosas o se espera que la nueva pareja haga, piense, se parezca o se comporte de la misma manera que la ex las conclusiones son claras: no se ha superado la relación anterior.

Pros y contras de las parejas rebote

Sobre todo, el beneficio será para quien ha salido de una relación y se embarca en otra (aunque solo en apariencia). Al menos temporalmente supondrá un chute de autoestima y la posibilidad de que el dolor por la ruptura se vea anestesiado. Sin embargo, los inconvenientes son mucho más numerosos y peligrosos: el alivio será solo momentáneo ya que antes o después habrá que asumir el duelo aparcado y surgirán los sentimientos de culpa por haber hecho daño y utilizado a otra persona que no tenía nada que ver con la historia pasada y qué, casi con toda probabilidad, sí se habrá hecho ilusiones de una forma sincera. El duelo, por lo tanto, puede convertirse en doble.