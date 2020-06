¿Qué es la codependencia emocional? Cuando quien bien te quiere en realidad te manipula en silencio

Aunque durante muchos años en la literatura o en el cine nos hayan vendido la falsa idea de que el amor romántico implica vivir por y para el otro, llevar esta idea del sacrificio amoroso al extremo puede acarrear graves problemas para ambas partes. La dependencia amorosa y la codependencia - que son cosas diferentes aunque puedan estar íntimamente ligadas y ahora lo veremos- son solo el reflejo de un mismo problema: una relación tóxica.

En ocasiones, llegar a tales extremos es más sencillo de lo que pensamos. Por eso, conveniente hacer ‘acto de contricción’, reflexionar sobre el tipo de relación que ofrecemos y demandamos al otro y observarnos detenidamente para descartar todo tipo de ‘posesión infernal’ o fagocitación hacia la pareja. Para ello, vamos a intentar definir qué es exactamente la codependencia en la pareja.

Vivir a través del otro

La última y premiadísima película del director griego Yorgos Lanthimos nos sirve a la perfección para ilustrar este fenómeno. La favorita aborda la relación obsesiva entre reina Ana de Inglaterra (Olivia Colman), la última monarca de la dinastía Estuardo, y Sarah Churchill (Rachel Weisz), Duquesa de Marlborough, su consejera política. Ambas vivieron una historia de amistad, amor, dependencia y despecho que marcó sus vidas para siempre. En este caso, la monarca - a quién numerosos abortos y la pérdida de varios hijos acabarían por alterar su salud física y mental- sería la dependiente emocional y Sarah la codependiente, hasta tal punto que se cree fue ella quien durante muchos años dirigió realmente los destinos de Inglaterra.

El codependiente emocional, por tanto, vive a través del otro y a él se entrega incondicionalmente, convirtiendo su relación el algo tóxico y adictivo. Dejan en un segundo plano su identidad, sus deseos, sus intereses y su propia individualidad y lo sacrifican todo para satisfacer los deseos y necesidades de los demás. Las personas codependientes buscan la satisfacción en los demás, la aprobación a través de lo que hacen para otros, dependen de ellos para vivir y sienten temor irracional a ser abandonados. Y si uno no encuentra satisfacción en su vida sin su pareja... mal asunto.

Pero, ¿en qué se diferencia la dependencia de la codependencia?

Aunque ambas puedan ir de la mano son conceptos diferentes. Una persona dependiente es aquella que necesita de otra para ser feliz y para llenar el vacío que siente en su vida. Un dependiente manipula a su pareja para beneficiarse de su escasa autonomía, su baja autoestima y su nula capacidad de empoderamiento.

La persona codependiente, por su parte, se aprovecha de esta ‘adicción’ del dependiente. Se muestra indispensable e insustituible para la vida del otro colmándole de atenciones y gestos, convirtiéndole en protagonista de absolutamente todo - aunque no se lo haya pedido- pero, obviamente, detrás de todo esto, se esconde un ‘caramelo envenenado’. Ya que todas estas atenciones no son gratuitas ni desinteresadas sino que buscan una necesidad casi enfermiza de recibir reconocimiento constante y de sentirse reafirmados ante su propia inseguridad y miedos. Por lo tanto, el individuo codependiente es todo un ‘manipulador silencioso’.

Cuáles son los síntomas de la codependencia de pareja

Estos son algunos de los más significativos:

- Baja autoestima. Las personas codependientes son, a su vez, dependientes de esa situación y temen el rechazo porque, en el fondo, se valoran negativamente.

- Dejan de lado sus propias necesidades. Su obsesión por satisfacer las necesidades de su pareja es tal que aparcan y dejan de lado las suyas propias.

- Visión distorsionada de sí mismas y de la realidad. Se sienten incomprendidas por su entorno porque la mayoría de las veces su percepción de la realidad de la pareja dista mucho de la que tienen sus familiares y amigos.

- No saben establecer límites en la relación. No respetan ni las necesidades comunes de la pareja ni las individuales, lo que demuestra una total falta de respeto hacia el otro y también de amor propio. Tienen tan interiorizado que lo dan todo por la pareja y se creen tanto ese papel que se lo echan en cara si no se lo reconocen.

- Sumamente controladoras. Su necesidad de sentirse útiles les convierte, al mismo tiempo, en personas controladoras. Tienen que ofrecer constantemente su ayuda aunque el otro no la necesite porque ésta es la base de su manipulación y control.

- Son obsesivas. Pasan la mayor parte de su tiempo ideando qué hacer para contentar al otro y no toleran la frustración cuando no aciertan, debido a la enorme dependencia que tienen de esto.

- Su felicidad se limita a la relación. No ven más allá de ella y el simple hecho de pensar en la posibilidad de una ruptura, les bloquea y produce un miedo que acentúa todavía más la ‘fagocitación’. Prefieren prolongar per saecula saeculorum una relación tóxica antes que enfrentarse a sus miedos y su individualidad.

- Expertas en la manipulación afectiva y el chantaje emocional. Utilizan todo lo que hacen por el otro para sacar réditos y reconocimientos constantes. La base de su conducta es ‘si yo hago todo esto por ti, tú tienes que estar eternamente agradecido’.

- Van de víctimas. Por regla general, las personas codependientes se hacen las víctimas y se sienten utilizadas cuando las cosas no salen como ellas esperan. Hay que tener en cuenta que están convencidas de que gastan una enooooooooooorme cantidad energía en ocuparse del otro, así que cuando su ayuda es ignorada o no apreciada, se sienten maltratadas.