Tres trucos para potenciar tu mirada este verano... con las rebajas de Rimmel London y Bourjois de Amazon

No hay verano en el que las tendencias de maquillaje no arrasen con nuestro neceser; y este no podía ser menos. Con una clara apuesta por el color, la purpurina y los eyeliners de todas las formas y colores, la protagonista indiscutible de esta temporada es la mirada que, debido a la situación actual, pasa a ocupar el hueco que han dejado libre los eternos labios rojos estivales. Así, lo mejor es no resistir la llamada beauty y empezar cuanto antes a empaparse de todo lo que deben tener nuestros ojos para acaparar todas las atenciones (tanto en persona como en redes sociales).

Para asegurar likes físicos y virtuales, lo mejor es introducirse poco a poco en las nuevas tendencias, ensayarlas, adaptarlas a nuestros rasgos y, después, darles un toque personal que marque la diferencia. Y, para lograrlo, lo mejor es echar mano de los tres trucos que más fáciles nos lo van a poner: uno por cada uno de los elementos que vamos a tener que resaltar para causar furor.

Las sombras es el primer paso que debemos completar... ¡con éxito! Color e intensidad en el lagrimal son las dos pautas que no deben faltar, pues de ellos depende la intensidad de la mirada y el claro toque estival. ¿El truco? Apostar por la purpurina o los apliques para darle volumen y dramatismo. Algo similar ocurre con el eyeliner, que ha dejado atrás el negro para vestirse de tantos tonos puedas imaginar. Un efecto divertido y juvenil que aumenta si combinamos varios colores y apostamos por formas flotantes que consigan que se vean (aún) más. ¿El remate? Unas pestañas densas efecto twiggy que enmarquen a la perfección los elementos anteriores.

Eso sí, para que los trucos funcionen es imprescindible tener a mano productos de calidad con aplicadores efectivos y manejabes que nos permitan convertir nuestros ojos en un lienzo. Y, para facilitarte la tarea, hemos dado con tres cosméticos firmados por Rimmel London y Bourjois que te van a ayudar en esta tarea sin arruinarte.¡Hasta nueva orden están (muy) rebajados en Amazon!

Tres productos muy rebajados para potenciar tu mirada

- Eyeliner waterproof y a todo color, de Rimmel London, al 53%. Este año, el delineado tendencia es flotante, con formas variadas (desde el minimalismo en el lagrimal hasta con un trazo de corazón) y, también, a todo color. Tanto si quieres probar con estas novedades, como si prefieres la manera clásica, este eyerliner de Rimmel London es la solución para delinear tu mirada. Es resistente al agua y se aplica de con un trazo grueso y flexible. Con la promoción de Amazon puedes conseguirlo con un 53% de descuento, por menos de cinco euros.

Delineador 'waterproof', de Rimmel London. Amazon

- Una mirada metalizada y brillante, con las sombras de Rimmel London. No hay duda de que los colores impactantes van a ser los protagonistas de la temporada, pero, además, los tonos metalizados y brillantes siguen siendo tendencia. Esta paleta de Rimmel London, rebajada un 38%, contiene ocho colores que nos harán brillar en las noches de verano.

Paleta de sombras, de Rimmel London. Amazon

- Más es más en nuestras pestañas, con la máscara de Bourjois. Si no quieres que le verano se pase sin probar la tendencia de pestaña twiggy, debes conseguir una máscara potente que, además de alargarlas y darles volumen, te aporten un color negro intenso. Esta máscara lo consigue gracias a su cepillo twist up, con dos posiciones para un acabado perfecto.

Máscara de pestaña, de Bourjois. Amazon

