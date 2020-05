Cuidado con estas mascarillas: no cumplen la normativa de protección y se están vendiendo en España, Bélgica y Dinamarca

El Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea (RAPEX) ha alertado de la presencia de mascarillas filtrantes en el mercado europeo que incumplen con las normas de protección. En concreto, durante las últimas semanas se han encontrado este tipo de mascarillas (FFP2 o similares) en Dinamarca, Bélgica, Croacia y España, tal y como recoge la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En el caso de España se trata de la mascarilla Garry Galaxy. Hace unas semanas, el Ministerio de Sanidad retiró las mascarillas compradas a esta empresa tras detectar material deficiente y no cumplir la normativa europea, aunque ya habían sido distribuidas a algunas Comunidades Autónomas y utilizadas por personal sanitario.

¿Cuáles son los problemas detectados?

En primer lugar, uno de los problemas que presentan estas mascarillas defectuosas es que no tienen la capacidad de filtración que deberían. La mayoría de las que han sido detectadas son de tipo FFP2 o equivalente (N95, KN95) y su porcentaje de filtración de partículas debería situarse entre el 92 y el 95%. No obstante, no cumplen con esta garantía. Este es el listado recogido por la OCU:

Daddy Baby. Protective Mask. Eearloop Face Mask : estas mascarillas ofrecen menos de un 49% de retención de partículas.

: estas mascarillas ofrecen menos de un 49% de retención de partículas. Daddy Baby. Protective Mask. Respiratory Protection : ofrecen menos de un 76% de retención de partículas.

: ofrecen menos de un 76% de retención de partículas. LikeLove. Self Suction Filter Type Anti Particle Respirator: ofrecen menos de un 86% de retención de partículas.

ofrecen menos de un 86% de retención de partículas. NEP KN95 Respirator Mask: ofrecen menos de un 62% de retención de partículas.

ofrecen menos de un 62% de retención de partículas. Sin marca-Three Dimensional Protective Respirator (disposable respirator) : ofrecen menos de un 76% de retención de partículas.

: ofrecen menos de un 76% de retención de partículas. Garry Galaxy Respirator Mask. N95: ofrecen menos de un 71% de retención de partículas.

ofrecen menos de un 71% de retención de partículas. Sin marca- Particle Filter Mask YK01 FFP2: ofrecen menos de un 68,5% de retención de partículas y no tienen certificación (a pesar del código CE que aparece en el marcado).

No cumplen con la normativa

Las mascarillas deben contar con una certificación (UNE, ISO...) para que cumplan con las garantías especificadas, pero se han detectado algunas mascarillas que no indican este dato.

Sin marca-Protective respiratory filtration "half-face mask" de la categoría KN90. Este producto se ha detectado en Dinamarca y, aunque lleva el marcado CE, no contiene la certificación que indica que se han cumplido todos los criterios de seguridad.

Este producto se ha detectado en Dinamarca y, aunque lleva el marcado CE, no contiene la certificación que indica que se han cumplido todos los criterios de seguridad. Sin marca-Particle Filter Mask KN95 . Al igual que las anteriores, llevan marcado CE pero no la certificación correspondiente.

. Al igual que las anteriores, llevan marcado CE pero no la certificación correspondiente. Sinpul. Protective Mask KN95. Presentan el mismo problema.

Presentan el mismo problema. Sin marca-Particle Filter half face Mask . Estas mascarillas no tienen las certificaciones y han sido fabricadas y distribuidas en Dinamarca.

. Estas mascarillas no tienen las certificaciones y han sido fabricadas y distribuidas en Dinamarca. Dromex. Protective Mask. Tienen el marcado CE pero no han sido certificadas según la normativa europea.

Tienen el marcado CE pero no han sido certificadas según la normativa europea. Sin marca- Safe Mask. Se trata de una mascarilla vendida en Internet que anuncia una gran potencia de filtración de partículas que no ha sido certificada. Está en Dinamarca.

Se trata de una mascarilla vendida en Internet que anuncia una gran potencia de filtración de partículas que no ha sido certificada. Está en Dinamarca. Jtrip. Safe Mask/ Fashion protective Mask. Mascarillas destinadas al uso infantil que anuncian un potencial contra virus por su filtro PM 2.5, pero no han sido probadas ni certificadas, con lo que no ofrecen garantías. La alerta también procede de Dinamarca.

Falsificaciones

RAPEX también ha alertado de una falsificación que es "ilegal e insegura". Se trata de la mascarilla 3M modelo 9501V, que es una falsificación de la KN95 de 3M. Las mascarillas destinadas al uso de la población deben cumplir con la normativa europea y ofrecer todas las garantías de protección a los usuarios. La OCU recomienda adquirir este tipo de productos en "farmacias, parafarmacias o comercios de confianza".