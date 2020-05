Así es la batidora de mano de Kenwood que, por menos de 50 euros, te resuelve cualquier receta

Estos días, ante tanta incursión en la cocina, estás descubriendo nuevos aliados que prometen facilitarnos la tarea y nos permiten disfrutar lo antes posible de nuestra suculenta elaboración. Porque, aunque hay que reconocer que has bordado la receta de pan de masa madre, el proceso de amasado ha sido algo tedioso y te hubiera gustado contar con una amasadora eléctrica. Tampoco te has resistido a preparar algunas de las recetas que triunfan en Instagram y es que, aunque no te vas a convertir en un influencer gastronómico, no sientan nada mal unos cuantos likes y unos comentarios alabando el apetitoso aspecto de tu receta. Pero también te has dado cuenta de que, de haber contado con los utensilios adecuados, el resultado hubiera sido aún mejor.

A pesar de que te gustaría adquirir estos pequeños electrodomésticos (y seguir, por fin, la filosofía realfood con la freidora sin aceite), ni tienes más sitio en la cocina ni quieres invertir mucho dinero en artículos que solo cumplen una función. Por ello, debes apostar por gadgets que ocupen poco espacio y que, además, se puedan emplear en múltiples elaboraciones. Si crees que un artículo de esas características no existe, ¡sigue leyendo!

Las batidoras de mano son tu solución. Además de tener un tamaño reducido, son perfectas para evitar grumos en salsas caseras (como una de tomate para aliñar nuestras pastas y pizzas) purés, mezcla para preparar crepes o gofres y otras elaboraciones que requieren de un batido final para conseguir la textura adecuada. Hemos encontrado una en Kenwood que, además de estar al 18% de descuento, cuenta con una innovadora tecnología de corte y varios accesorios. ¡Y todo por menos de 50 euros!

La batidora de mano rebajada. Kenwood

¿Qué hace especial la batidora de Kenwood?

Fácil de usar y diseñada para asegurar grandes resultados en la cocina, la batidora de Kenwood funciona gracias a la tecnología patentada Triblade, que consiste en una morfología específica y un sistema interno de cuchillas que, juntos, maximizan la acción de corte para triturar y picar de forma más rápida y eficaz. Así, la forma del pie y las ranuras en el interior permiten mover el flujo de comida, empujándola hacia sus tres cuchillas anguladas para que preparar cremas y salsas, entre otras tantas recetas, sea más fácil que nunca.

Cabe destacar que este pack de Kenwood también incluye una picadora de 0.5 litros de capacidad, para poder triturar sin dificultad ingredientes como quesos, hierbas o frutos secos y darles, así, la textura indicada para cada receta. Las varillas de acero, para montar claras de huevo y batir nata con solo apretar un botón, y el vaso medidor también forman parte de este pequeño electrodoméstico básico para cualquier cocina.

Cuenta con una tapa perfecta para para almacenar directamente tus preparaciones y una base antideslizante, para aportar sensación de seguridad en la cocina y el chef solo tenga que preocuparse de disfrutar del proceso.

