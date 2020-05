Consultorio de Sexo: "Han operado a mi mujer de un cáncer de mama y las relaciones sexuales no son iguales"

Las dudas en materia sexual son perpetuas, pero no por ello tienen que quedar sin respuesta. 20minutos pone en marcha un consultorio de sexo para ofrecer luz y respuestas claras a las inquietudes de los lectores en esta importante faceta de la vida.

Para plantear tu pregunta, escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas al consultorio de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago.

Llegar a a erección

PREGUNTA Tengo 36 años y desde hace un mes aproximadamente no me excito como lo hacía antes. No tengo ningún problema de salud. Me cuesta llegar a la erección. Estoy tomando un complemento vitamínico, ¿a qué puede ser debido?

RESPUESTA DEL EXPERTO No especificas si estás individualmente confinado, en pareja o en un núcleo familiar; no obstante, indicarte que una época de obligado aislamiento social supone modificaciones en los ritmos vitales y emocionales de cualquier persona, y la esfera erótica no es ajena a las mismas.

El interés y pensamiento eróticos pueden experimentar un cierto aletargamiento que conlleve una menor facilidad de tu respuesta sexual habitual.

Las autoridades sanitarias acaban de anunciar un desconfinamiento gradual; con este nuevo marco de libertad individual y de expectativa de la nueva normalidad es seguro que volverás a tus niveles de sensibilidad, sensorialidad y vitalidad habituales.

PREGUNTA Tengo 27 años y soy eyaculador precoz. Me gustaría saber si tiene solución/tratamiento y cuál sería.

Eyaculación precoz

RESPUESTA DEL EXPERTO La auto-diagnosticada eyaculación precoz es una dificultad para alguna persona, que eyacula antes de lo que desea, le genera insatisfacción erótica y le menoscaba el placer físico.

El 90% de las causas por las cuales un hombre eyacula antes de lo que desea son psico-sexuales, siendo la fundamental un aprendizaje erótico de la masturbación o 'fiestas privadas' marcado por las prisas, a lo cual suele unirse un componente ansioso de personalidad, una insuficiente regularidad erótica y un añadido estrés relacional.

Esta dificultad responde muy bien a la terapia sexual que busca como objetivo "sentir al máximo con el mejor control posible”. Como sugerencia te indico alguna pista que puede ayudarte en el marco de una relación de pareja:

1. Es importante te dediques a “sentir con tu pareja y no tanto a hacer sentir a tu pareja”; por ello, sería interesante que vuestras relaciones piel a piel fuesen alternantes, es decir, tu pareja juega contigo y luego tú juegas con tu pareja. Eso te permitirá sentir más y pensar menos.

2. Diversificar vuestros juegos eróticos para no depender en exclusiva de la penetración.

3. Ejercicios de suelo pélvico para tonificar tu musculatura genital. Sugiero mires algún tutorial por internet.

4. Regularidad erótica individual o compartida, siempre en clave de 'calma'.

Existen también, para contextos relacionales específicos del tipo 'pareja no estable', tratamientos farmacológicos personalizados en combinación con una terapia sexual individual.

Poquísimo interés de mi mujer

PREGUNTA Rechazo sexual dentro de la pareja. Me ocurre con mi esposa. Tenemos 48 y 47 años. Hace tiempo que ella tiene poquísimo interés en mantener relaciones sexuales, y cuando yo la busco me rechaza. Lo que hago es ir detrás de ella, hasta que finalmente un día ella también tiene ganas y tenemos relaciones.

Pero no sé si es la mejor opción. Pienso que podría ser que ella esté acusando la menopausia, pero no lo sé. Por conversaciones con amigos he visto que es una situación por la que pasan muchos hombres.

RESPUESTA DEL EXPERTO Convendría hacer alguna reflexión y pregunta para poder responderte con cierta certeza. ¿Tu pareja perdió su deseo bruscamente o ha sido un descenso gradual? ¿Cómo afecta a vuestra relación su bajo nivel de deseo? ¿Cómo lo vives tú y cómo lo vive ella?

Cuando comentas que “ella me rechaza”, interpreto que ella está siendo sincera contigo y no desea tener un encuentro erótico, es decir, rechaza el juego erótico que le propones, pero no rechaza a tu persona.

Creo interesante le expreses tu deseo aun a riesgo de que ella responda con una negativa a tu propuesta; el sentirse una mujer deseada le hará sentirse bien aunque le incomode el decirte que no desea jugar.

Si descartamos que el deseo de tu pareja esté afectado por algún disturbio hormonal o por el efecto secundario de algún fármaco, convendría evitar el 'juego de las hipotecas'.

Este juego básicamente consiste en la imposibilidad de permitirse, ni siquiera temporalmente, “no tener deseo”. Es decir, se ponen en marcha una serie de hipotecas que anulan la posibilidad de que el deseo se exprese. Te enumero algunas:

1. “Tu mujer desea tener deseo”. Y claro, el deseo y la obligación son incompatibles. No se puede querer tener deseo.

2. “Tu disponibilidad a tiempo completo”, es decir, ella percibe que tú siempre estás disponible y esperando. Esta es otra hipoteca.

3. Sois una pareja relativamente joven. Ello significa que es “socialmente obligatorio” tener relaciones eróticas, especialmente si tenéis buena salud, os queréis y no tenéis hijos.

El tener “pocas” relaciones eróticas no siempre ha de preocuparos, es más problemático el perder el contacto 'piel a piel', por ello os invito a que durante algún tiempo os dediquéis al contacto piel a piel sin que ello de lugar, inevitablemente, a un encuentro erótico explícito.

No soporta que le toque los pechos

PREGUNTA Soy un hombre casado y tengo dos niños, una de 6 años y otro de 12. Después de que a mi mujer la operaran de un cáncer de mama con mastectomía bilateral y con un tratamiento de quimioterapia hace unos 3 años, las relaciones sexuales no son iguales.

No soporta que le toque los pechos (implantes) y casi siempre discutimos por eso. Y para mí es muy excitante poderle tocar. Además, hay veces que no consigo tener una erección fuerte.

RESPUESTA DEL EXPERTO La experiencia personal de una cirugía mamaria con reconstrucción supone un gran cambio en la autopercepción corporal de una mujer. Este hecho de gran significado para ciertas personas precisa de un “sentirse acompañada” en el proceso y con ello permitirse reinventar una nueva manera de compartir la intimidad.

Creo útil que tu mujer marque sus tiempos y sus deseos; en la medida que se sienta acompañada en los mismos es más probable que el abanico erótico se amplíe y os facilite las cosas.

Sin sexo oral

PREGUNTA Quería consultar que no logro que mi pareja acceda a tener sexo oral. A ella no le importa que yo se lo haga, pero cuando yo quiero que me corresponda... pues nada. Lo hablamos y dice que más adelante, que ahora no está preparada; pero llevo muchos meses planteándoselo y siempre me da largas. Y sin embargo, ya digo, ella sí me lo pide a menudo porque le gusta.

RESPUESTA DEL EXPERTO Cada persona tiene gustos y preferencias singulares y exclusivas en el ámbito del erotismo. Creo sería conveniente, una vez que ella sabe lo que te gusta, no forzar sus deseos.

El deseo erótico, los gustos sexuales y la erótica en general no funcionan bien en el marco de las obligaciones, por ello a medida que la obligación desaparece el deseo puede aparecer. Por otra parte, hay determinados juegos eróticos de pareja que requieren una máxima complicidad de pareja, y eso en ocasiones requiere tiempo.