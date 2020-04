Consultorio de Sexo: "Tengo 29 años, antes me excitaba fácilmente al ver una mujer o solo con pensar, ahora ya no"

Las dudas en materia sexual son perpetuas, pero no por ello tienen que quedar sin respuesta. 20minutos pone en marcha un consultorio de sexo para ofrecer luz y respuestas claras a las inquietudes de los lectores en esta importante faceta de la vida.

Para plantear tu pregunta, escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas al consultorio de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago.

Sexo tras el confinamiento

CONSULTA Me gustaría saber, después de no ver a mi novio en tantos días por la situación de la pandemia Covid 19, si cuando lo vea podré tener relaciones sexuales con él. Muchas gracias y un saludo.

RESPUESTA DEL EXPERTO Si sois una pareja sana, sin síntomas y habéis cuidado el confinamiento, no hay problema en que reiniciéis vuestros encuentros eróticos.

"Lo hacía 3 veces en 7 horas"

CONSULTA Soy un hombre de 29 años y llevo sin sexo con otra persona 6 meses. Ultimamente me noto un poco extraño, antes me excitaba fácilmente al ver a una mujer, visualizando vídeos porno o solo pensando en sexo; ahora, sin embargo, tardo un rato viendo porno, he perdido el deseo, quizá me hago mayor.

No sé si es por no quedar físicamente con otra persona, pero yo antes me caracterizaba por durar horas, es decir, que en 7 horas a lo mejor lo hacíamos 3 veces.

Por otro lado, controlaba el tema de cuándo y cómo eyacular, es decir, tenía el control salvo que se me fuera de las manos; sin embargo ahora noto que he perdido ese control; claro está que no es lo mismo estar tocándose uno a sí mismo que con la penetración (para mí es mucho más fácil controlar en la penetración porque me excitaba menos que tocándome).

Me da vergüenza consultarle a mi médico. Si me pongo a ver porno un rato sí me excito y mi pene se pone en erección (tampoco como una piedra) pero sí, y tocándome llego a controlar la eyaculación 1 hora, pero noto que estoy muy sensible y al poco de tocarme como que ya quiero eyacular.

RESPUESTA DEL EXPERTO Una época de obligado aislamiento social, en especial en un varón joven, supone cambios inevitables de costumbres y hábitos; es lógico, por ello, que se altere la dimensión erótica de tu vida.

El deseo, la excitación y el orgasmo son fases de la respuesta sexual humana sujetas a oscilación y moduladas por nuestro estado de ánimo, nuestras expectativas, nuestra dinámica de vida cotidiana y la interacción de pareja en su caso.

Por ello, todas estas sensaciones que percibes (menor química erótica, control alterado de la eyaculación, alguna irregularidad eréctil y menores pensamientos sexuales) se irán restableciendo en cuanto vuelvas a la dinámica y vida que llevabas antes del confinamiento.

Te sugiero, no obstante, gestiones con calma y sin prisa tus sensaciones, compartas tus emociones y sentimientos con otras personas a través de las nuevas tecnologías y convivas con estas pequeñas modificaciones temporales de tu vida erótica.

CONSULTA ¿Se pueden tener relaciones sexuales y besar a tu pareja una vez se levante el confinamiento? Él está confinado desde 1 de abril y yo desde el 14 de marzo. Él está limpio, no tiene síntomas y yo tampoco; aparentemente somos personas sanas.

Estamos confinados por el decreto, no porque tengamos síntoma alguno. Mi pregunta es la siguiente, ¿pasado el decreto de alarma se puede tener relaciones sexuales y besar a tu pareja? ¿Habría posibilidad de contagios si los dos estamos aparentemente sanos?

RESPUESTA DEL EXPERTO Si sois una pareja sana, sin síntomas y habéis cuidado el aislamiento no supone ningún riesgo el que tengáis encuentros eróticos.

"No rechazo el sexo, pero..."

CONSULTA Estoy preocupada porque las dos últimas veces que he tenido sexo con mi pareja he sentido dolor y no hemos podido acabar. No me había ocurrido nunca antes. Comenzamos y todo bien, pero de repente, como que mi vagina se contrae.

He leído algo sobre vaginismo a raíz de esto, pero prefiero consultarle. ¿Puedo estar afectada por el encierro? Él tiene 39 años y yo tengo 43 años, por si puede orientarle, y sentimentalmente estoy muy bien con él.

No rechazo el sexo, pero ahora ya no sé si intentarlo de nuevo. Muchas gracias por su ayuda.

RESPUESTA DEL EXPERTO El vaginismo es una contracción involuntaria de la musculatura perineal y vaginal, responde a una tensión o ansiedad genital e impide la penetración vaginal; en tu caso, hablaríamos de una dispareunia, es decir, molestias y/o dolor durante la erótica coital.

Que te haya ocurrido en las dos últimas relaciones eróticas es poco significativo para considerar la presencia de alguna alteración hormonal, patología vaginal o efecto colateral de algún fármaco que hayas empezado a tomar.

Probablemente haya que pensar en factores ambientales del tipo: descenso de vuestra regularidad erótica, menor nivel de chispa y deseo sexual… y con ello se haya visto reducida tu habitual lubricación vaginal.

Es posible, por todo ello, que al intentar otro encuentro íntimo vivas un cierto miedo a que te vuelva a ocurrir lo mismo y entres en un bucle de miedo, ansiedad y evitación.

Por ello os sugiero que durante unas semanas os olvidéis de la penetración o acogimiento vaginal y exploréis otras formas de erotismo. Una vez hayáis vuelto a asociar el encuentro erótico con el placer, los miedos se irán diluyendo y tu deseo y la lubricación vaginal volverán a ir de la mano.