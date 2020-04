De mandar mensajes a fumar, estos son los metros que recorres a ciegas cuando apartas la vista de la carretera

Bajo el hashtag #CuandoVuelvasACircular, la DGT está refrescando estos días la memoria de los conductores españoles con consejos sobre seguridad al volante y reglas de circulación que, de incumplirse, podrían acabar o en accidente o en sanción. El objetivo es volver a las carreteras de la manera más segura posible.

Así, siendo uno de los problemas que más preocupan y una de las causas más habituales de accidente tanto urbano como interurbano, cómo afectan las distracciones al volante ha sido uno de los temas que no ha tardado en salir en esta serie de consejos.

Esta vez, la DGT ha querido ilustrar la distancia que llegaría a recorrerse sin mirar a la carretera cuando nos distraemos al volante, pero también cuando llevamos a cabo algún gesto cotidiano como sintonizar la radio o cambiar de canción.

#CuandoVuelvasACircular RECUERDA cuántos metros recorres a ciegas si usas el #móvil conduciendo:

❌Responder a una llamada a 120 km/h 👉 ¡266 metros SIN MIRAR

❌Enviar whatsapp 👉¡600 metros A CIEGAS!



👉 https://t.co/moLi2k7mNI#EsteVirusLoParamosUnidospic.twitter.com/HOA2QP4VOq — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 22, 2020

A 120 kilómetros por hora

Si conducimos por una autovía a la velocidad máxima permitida, encendernos un cigarrillo (que son unos 4 segundos de tiempo) apartará nuestra vista de la carretera durante 133 metros. Ajustar la cadena de la radio o cambiar de canción, serán 200 metros y marcar un número de teléfono ya aumentará la distancia recorrida a 466 metros. Con la última acción, que sería mandar un mensaje, recorreríamos hasta 600 metros sin prestar atención a la carretera.

A 60 kilómetros por hora la distancia recorrida, obviamente, se reduce a la mitad, pero aun así responder a una llamada de teléfono significaría recorrer 120 metros sin mirar lo que sucede fuera de nuestro vehículo. En una distancia de 100 metros es perfectamente viable que un semáforo se haya puesto en rojo y no nos dé tiempo a frenar si no estamos atentos.

Sin duda, los smartphone son la distracción por excelencia de los conductores y Tráfico ya lleva advirtiéndolo desde hace más de 10 años, ya que no han traído consigo solo las llamadas si no los selfies, las redes sociales y los emails de trabajo... aunque no es culpa de los dispositivos, sino de la falta de responsabilidad de los que los usan al volante.