Llega el momento de relajarse: Amazon rebaja sus masajeadores de cuello y de ojos para que te des un capricho

Mimarse, estos días, se ha convertido en un deber. Además de destinar tiempo a la lectura, a la práctica deportiva indoor o a retomar aquellos hobbies que tan felices nos hicieron en épocas pasadas (y tantos likes desatan en nuestras redes sociales), también son muchos los que han decidido poner a punto el cuerpo y cuidarlo con el esmero que, en condiciones normales, no podemos dedicarle. Hidratación profunda de pies a cabeza, limpiezas faciales para decir adiós a los granitos más inoportunos, combinaciones efectivas para que el estrés de estos días no nos ‘regale’ alguna arruga nueva... son solo algunas de las pautas de belleza que más están triunfando durante estos días tan caseros. Pero, por tanto, no los únicos.

También los masajes entran dentro de estas rutinas de culto al cuerpo... Y, no, para disfrutarlos no hace falta convencer a tu pareja/padres/hermanos/amigos para que ejerza de fisioterapeuta improvisado y te descargue las zonas más afectadas por nuestro nuevo día a día. Existen gadgets capaces de hacerlo el momento y durante el tiempo que necesites. Auténticos aliados del relax que, además, pueden encontrarse a muy buen precio... si sabes dónde buscarlos. ¿Qué te parece este cojín shiatsu que hemos encontrado en Amazon por poco más de 30 euros?

Este masajeador cuenta con nódulos de masaje giratorio que llegan hasta los tejidos más profundos para calmar la tensión muscular del cuello, los hombros, la espalda y las piernas. Además, su terapia de calentamiento contribuye a calmar los molestos dolores a la vez que mejora la circulación sanguínea. Es un gadget seguro ya que dispone de un temporizador de 15 minutos para el apagado automático. Su diseño compacto y portátil nos permite llevarlo a cualquier lugar, pero, lo mejor de todo, es que durante las próximas horas está rebajado un 15%.

Este masajeador puede aliviar la tensión muscular. Amazon

¿Y cómo se puede relajar la vista?

Pasar mucho tiempo frente a las pantallas es una de las causas que provoca dolor de cabeza y cansancio ocular. Por ello, además de tomar las medidas oportunas cuando se está frente a ordenadores y otros gadgets, podemos contar con aliados que nos ayuden a aliviar esta tensión en los ojos. El masajeador ocular emplea la presión de aire y un suave masaje de puntos de acupuntura para aliviar la hinchazón de los ojos, la sequedad ocular y los dolores de cabeza, además de ayudar a contraer el sueño.

Este dispositivo también incluye función bluetooth con altavoces para que puedas disfrutar de una experiencia total de relajación a través de la música, ya que esta reduce la ansiedad y el estrés. Durante las próximas horas puedes adquirir este gadget con un 24% de descuento en Amazon.

Masajeador ocular de Renpho, con un 15% de descuento hoy. Amazon

