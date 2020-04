Las arrugas tienen un nuevo enemigo: el revolucionario 'gadget' que Amazon ha rebajado, solo hoy, un 33%

No hace falta sumar demasiadas décadas para que las líneas de expresión sean visibles con el rostro en relajación. Marcas de las que es difícil escapar (siempre que se decida no hacer uso de la cirugía estética) y que, aunque sean tan naturales como la vida misma, envejecen a quien las luce. Si bien es cierto que las cremas y los sérums aplicados con lógica retrasan su aparición, la realidad es que las arrugas no perdonan y, antes o después, acaban dibujando las zonas más sensibles del rostro, como la de los ojos, las comisuras de los labios o la frente. Eso sí, hay formas de difuminar sus surcos... ¡y nosotros sabemos cómo!

Los beauty gagdgets llevan años rondando los neceseres de los que más saben del cuidado de la piel, ya sean para acabar con las ojeras o con el acné. Y, como cabía esperar, también los hay indicados para trabajar las líneas de expresión, como este de Microderm Glo que hemos encontrado 33% rebajado en Amazon.

Gracias a la microdermabrasión y la succión de diamante, este dispositivo es capaz de hacer un tratamiento facial en poco más de cuatro minutos para reducir las arrugas, mejorar el tono de la piel e iluminarla. Un todo en uno para conseguir un aspecto más joven al que se suman otras tantas bondades, como su capacidad para reducir las cicatrices del acné, minimizar el tamaño de los poros o eliminar los puntos negros... Y todo ello por solo 99,99 euros (al menos hoy, pues es una oferta perecedera de Amazon que acabará al final del día).

Este es la revolucionaria herramienta que acabará con las arrugas. Amazon

Tu rutina facial antiedad, en solo 4 minutos

Si pensabas que para poder realizarte el tratamiento con la Microderm Glo ibas a tener que invertir mucho tiempo, estabas muy equivocado. Este gadget apenas necesita cuatro minutos diarios para dejarnos una piel impecable y es que solo son necesarios cuatro pasos para aprovecharse de su tratamiento.

Lavarse la cara y secarla bien. Coloca la punta del diamante plana contra la piel. Realiza movimientos cortos y uniformes con la punta del diamante a ras de piel. Después, aplica un suero o una crema para hidratar y reparar la dermis.

Si añadimos la acción del Microderm Glo a nuestra rutina de belleza diaria conseguiremos, según afirma la marca en la descripción de Amazon, una piel saludable con la que ni siquiera se necesitaría maquillaje, ya que la succión de esta herramienta provoca que aparezcan de forma natural la luminosidad y la firmeza de la piel de nuestro rostro. Además, es segura para todos los tipos de dermis (normal, seca, sensible, mixta, grasa y madura), puesto que ha sido probada clínicamente y emplea la tecnología Diamond Safe3D.

