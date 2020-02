Tabúes sobre la menopausia: engorda, siempre hay sofocos, la vida sexual desaparece… ¿qué hay de cierto?

A lo largo de su vida una mujer tendrá unas 400 reglas. El primer ciclo menstrual suele llegar alrededor de los 12 o 13 años y se dice que se necesitan unos cinco años para que cuerpo y mente se adecuen al cambio. A su vez, según un estudio elaborado por Intimina con motivo del Día Mundial de la Menopausia (18 de octubre) al 46% de las mujeres se les suele retirar el periodo entre los 46 y 50 años.

Antes de que esto ocurra se iniciará el climaterio, etapa en la vida de toda mujer que se caracteriza por una serie de cambios morfológicos, funcionales y psicológicos causados por el cese de la función ovárica. Comprende lo que se denomina premenopausia y menopausia y su duración puede ser de 5 a 15 años.

A pesar de que la misma encuesta señala que 7 de cada 10 mujeres afirman no sentir miedo a este climaterio porque lo consideran un proceso natural en sus vidas, el 69% de las encuestadas insiste en algo que, a pesar de la evolución de la sociedad, se sigue repitiendo desde tiempos inmemoriales: la menopausia sigue siendo un tabú y no se habla abiertamente de ella.

Los expertos recomiendan dejar de vivirla en silencio, hablar de ella con total naturalidad desde edades tempranas y, ante todo, desterrar muchos de los mitos que se han creado alrededor de ésta por desinformación para perderle miedo. Nadie puede negar que supone un cambio importante en la existencia de toda mujer, que trae consigo algunos síntomas importantes -como los sofocos, la osteoporosis, las molestias vaginales o la ansiedad- pero que también pueden aminorarse o prevenirse con tratamientos específicos.

Según la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia estos son los principales mitos que deben ser desterrados:

La menopausia es una enfermedad

Rotundamente no. Se trata, únicamente, de una etapa en la vida de una mujer en la que cesa la menstruación. En gran parte de la población femenina produce síntomas molestos que acarrean alteraciones en la dinámica social y laboral pero, insisten, no es una enfermedad.

La menopausia engorda

Los desequilibrios hormonales que se producen durante la menopausia pueden afectar al almacenamiento de grasa, especialmente en las zona de la cintura, caderas y muslos debido a la reducción de los niveles de estrógenos. La AEEM asegura que con una dieta equilibrada y adecuada y con ejercicio físico este aumento de peso se puede controlar.

Asimismo la Menopause Society afirma que el ejercicio físico ayuda no solo a controlar este aumento de peso sino también los sofocos y mejor el estado de ánimo en esta época: "Hay cada vez más pruebas que indican que un estilo de vida activo con ejercicio regular mejora la salud, calidad de vida y condición física de las mujeres posmenopáusicas”.

Todas las mujeres tiene sofocos

Según los especialistas un 20% de las mujeres pasarán por la menopausia sin apenas enterarse. El 40% tendrá una sintomatología ligera y el otro 40 sufrirán lo que se conoce como síndrome climatérico que puede producir cambios físicos y psicológicos como sofocos, dolor de las articulaciones, osteoporosis, insomnio, sudoración, mareos, palpitaciones, cambios de humor, aumento de la irritabilidad y pérdida de concentración principalmente.

La AEEM afirma, además, que los sofocos no tienen por qué ser la primera señal de la menopausia pudiendo aparecer primero otros como el cansancio, los periodos menstruales irregulares o su ausencia, los cambios de humor o la ansiedad.

La vida sexual desaparece

La vida sexual puede verse afectada pero no termina con la menopausia. Con el cese de la función ovárica y la disminución de los niveles de estrógenos se produce sequedad vaginal que, a su vez, ocasiona coitos dolorosos. El tratamiento con geles íntimos y lubricantes y los ejercicios de gimnasia pélvica son muy eficaces a la hora de revertir esta situación.

No existe producción de estrógenos

La presencia de esta hormonas no desaparece por completo, el cuerpo las sigue produciendo aunque en cantidades más pequeñas.

Si la primera regla apareció tarde la menopausia hará lo mismo

No hay ninguna relación entre la menarquia (primera regla) y la menopausia aunque puede existir cierta correlación (no absoluta) con la edad en que la menopausia apareció en familiares cercanas como madre o hermanas.

No hay posibilidad de embarazo

Cuidado, las mujeres nos están totalmente protegidas de un embarazo hasta aproximadamente un años después de su último periodo. Conviene seguir utilizando métodos anticonceptivos.

La terapia hormonal provoca cáncer

Se denomina THM o terapia hormonal para la menopausia al tratamiento con hormonas de estrógenos y progesterona para aliviar los síntomas de este periodo. Según la AEEM la THM con estrógenos y progesterona “puede aumentar ligerísimamente el riesgo de que se le descubra (no sabemos si padecerlo) un cáncer de mama después de más de 5 años de uso”. El uso de THM sólo con estrógenos no sólo no aumenta el riesgo de padecer un cáncer de mama, sino que lo disminuye. En mujeres con menopausia precoz, el necesario uso de THM no aumenta el riesgo de ser diagnosticada de cáncer de mama.