Los expertos, ante el coronavirus de Wuhan: "Es muy peligroso por su alta capacidad de contagio"

A medida que crecen las medidas contra el coronavirus de Wuhan (su nombre oficial es 2019-nCoV) los científicos siguen investigando sus características. Hay muchas lagunas aún; por ejemplo, no se sabe a ciencia cierta el mecanismo de trasmisión. Pero expertos consultados por 20minutos.es advierten de que hay que estar alerta por sus peligros potenciales.

"Es muy fácilmente contagiable", señala Roger Malo, médico internista del Hospital Universitari General de Cataluña, del Grupo QuirónSalud. "Es potencialmente muy peligroso por su alta capacidad de contagio y de producir epidemias".

Hasta este jueves había 571 casos confirmados, más otros 303 sospechosos. Y se habían declarado 17 muertes en China. Además hay casos en Corea, Estados Unidos, Tailandia y Singapur.

"Con el SARS hubo 8.000 afectados, de las que 1.000 fallecieron, una tasa de mortalidad nada despreciable"

"La experiencia que tuvimos con el SARS es que hubo 8.000 afectados, de las que 1.000 fallecieron, es una tasa de mortalidad nada despreciable", señala Malo. "Aún no tenemos datos de este virus, lo que está claro es que ante su alta capacidad de contagio hay que tomar medidas preventivas".

El 2019-nCoV es un virus de la misma familia que otros que también desataron las alertas: El del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS, por sus siglas en ingles), que apareció en 2002, y el Síndrome Respiratorio por Coronavirus de Oriente Medio (MERS), que tuvo su primer brote en 2012.

Síntomas muy comunes

Una de las principales dificultades a la hora de enfrentarse a este tipo de brote es identificarlo, señala el experto del grupo QuirónSalud, debido a que sus síntomas son muy comunes.

"Como virus puede dar síntomas muy infespecíficos, como puede ser fiebre, cansancio, tos seca, y eso la mayor parte de los virus respiratorios lo pueden dar", señala Malo. "A partir de ahí se pueden complicar más o menos en neumonías o fracasos respiratorios que requieren respiración artificial. Disponemos de poca experiencia con este virus y aquí en Europa no ha habido casos reportados para saber si estamos ante un tipo muy agresivo".

Carolina Gotera, miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Respiratorias y Tuberculosis de Neumomadrid, coincide en la dificultad que plantean unos síntomas tan comunes, sobre todo en invierno.

"Estamos en la época de resfriado común y no hay que confundirlo con este brote"

"Estamos en la época de resfriado común y no hay que confundirlo con este brote", señala Gotera. "Lo principal para saber si estamos ante un caso de coronavirus es el antecedente epidemiológico: si alguien ha tenido contacto reciente con una persona que ha viajado a las zonas donde hay casos confirmados y viene con síntomas compatibles, es donde se generaría la sospecha".

"Pero sin ese antecedente, no deberíamos plantearnos el diagnóstico de coronavirus, porque a día de hoy la cantidad de personas que pueden presentar síntomas infespecíficos en invierno en España es muy alto. No hay que confundir el cuadro viral común con ese brote, el antecedente epidemiológico marcaría si estamos ante un caso o no", agrega.

Método de trasmisión

Tampoco se sabe a ciencia cierta el método de trasmisión, indica el doctor Roger Malo. Se asume que, como la mayoría de los virus respiratorios, es a través del contacto directo (estornudos, tos e inhalación de gotas), pero se desconoce si lo hace también de forma indirecta, al tocar objetos que hayan estado en contacto con el virus, o la ingesta de alimentos y animales infectados.

"Lo que se aconseja es tomar medidas de aislamiento aéreo y poner mascarilla al paciente en habitaciones aisladas hasta que se pueda descartar su infección", comenta el médico.

En todo caso, las personas con más riesgo a padecer complicaciones graves son aquellas que ya tienen una enfermedad de base o un componente que las hace más susceptibles, explica la doctora Gotera. "Personas mayores o con una infección pulmonar de base, como un EPOC, asma o cualquier otra enfermedad pulmonar crónica, incluso mujeres embarazadas".

Otro misterio es saber si el coronavirus 2019-nCoV puede mutar, lo que dificultaría la lucha.

"Sabemos por otros virus que las mutaciones ocurren, el ejemplo habitual es la gripe"

"Es muy difícil predecir su comportamiento", indica. "Sabemos por otros virus que eso ocurre, el ejemplo habitual es la gripe, para la que se elabora una vacuna en función de las cepas que circulan más habitualmente en el hemisferio sur y en base a ello hacemos en los países occidentales la vacuna".

"Pero aún así esa vacuna falla porque estos tipos de virus resulta que son otros y la vacuna no incluye las cepas que están circulando", agrega.

El sistema español, preparado

Esta semana, el Ministerio de Sanidad anunció que está preparando un protocolo de actuación ante la posibilidad de que se presente en España un caso. Una posibilidad que es de momento muy baja, según la Sociedad Europea de Neumología, señala Gotera, porque hay pocas ciudades con conexión directa con Wuhan, zona cero del brote.

Además, Malo agrega que la mayor parte de los centros médicos en España tienen los protocolos que establecen las autoridades con medidas de prevención.

"En los diferentes brotes que ha habido se han activado los protocolos que pide la OMS y estoy convencido de que el sistema está preparado como mínimo para detectar los casos", dice. "El virus de Oriente Medio afectó a ocho países europeos, pero no al nuestro, lo que nos indica que se han tomado las medidas adecuadas".

Neumonía común

Gotera establece también amplias diferencias entre este brote y la neumonia adquirida en la comunidad, que es una enfermedad que se puede presentar en cualquier momento del año.

"Su causa principal es el neumococo (Streptococcus pneumoniae) y existe una vacuna contra este tipo de agente para todo paciente de riesgo", señala la miembro de Neumomadrid.

Si se comparan, los casos de neumonía adquirida en la comunidad siempre van a ser más que los que puedan presentarse por este brote. Puede causar también la muerte de pacientes, pero solo en ciertos casos, como personas con una enfermedad de base o que sean más susceptibles a que la evolución de la enfermedad le cause la muerte.

"Afortunadamente para esta neumonía adquirida en la comunidad existen tratamientos antibióticos de amplio espectro y se ha desarrollado una vacuna", indica Gotera. "El manejo de estas neumonías está más estandarizado, es habitual para los médicos de cabecera, es parte del día a día y no genera tanta alerta como los brotes".