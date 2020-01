El padre de Lucas, un niño de tres años con leucemia pide ayuda a los donantes de médula: "Ayudas a salvar una vida"

Lucas es un niño almeriense de tres años que se está recuperando de una recaída que tuvo por la leucemia que padece. Su familia ha hecho un llamamiento para concienciar y difundir la importancia sobre las donaciones de médula ósea, necesarias para los trasplantes.

Jose Antonio Sánchez, el padre de Lucas ha explicado en una entrevista en la COPE que su hijo "podrá estar una semana en casa recuperándose", tras la recaída que ha sufrido de la enfermedad que tiene desde los 11 meses.

Actualmente se encuentran todavía luchando contra el cáncer, pero Sánchez cuenta que después será necesario un trasplante de médula, para lo que son necesarios donantes, muchas veces insuficientes. Demanda que "haya más listas de donantes y que se informe bien", destacando que la donación se realiza de forma anónima y que con ella "puedes ayudar a gente de otra parte del mundo y de la otra parte del mundo pueden ayudar a mi hijo".

Lucas se está recuperando de la leucemia, según han contado, pero el trasplante de médula ósea será imprescindible para su completa rehabilitación. Los requisitos para cualquier apuntarse son, en primer lugar, tener "entre 18 y 40 años", cuenta Jose Antonio Sánchez. Luego, a partir de ahí, te llaman si eres compatible con el donante correspondiente. "Todo con tu consentimiento", explica.

El padre de Lucas asegura que la mayoría de gente se piensa que para donar "te pinchan en la columna", pero ha querido resaltar que, por lo contrario, lo hacen en la cadera. "Que la gente sepa lo que es, que no tenga miedo", declara a la emisora asegurando que "ayudas a salvar una vida. Sánchez confiesa que incluso él, en ocasiones, ha tenido la oportunidad de hacer algo por otra persona y que "por miedo o por desconocimiento no lo he hecho".