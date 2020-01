Así tienes que colocar el equipaje en el maletero de tu coche para evitar que te sancionen

Irse de vacaciones o hacer una mudanza son situaciones que pueden poner a prueba la capacidad del maletero de tu coche y tu habilidad para encajarlo todo en un espacio reducido. No sirve colocar las cosas de cualquier forma: por tu seguridad y tu bolsillo, mejor que prestes atención.

Si llevas tu maletero tan lleno que no puedes ver por el espejo retrovisor interior, si la carga sobresale por el techo más de lo debido o si, además, no la llevas bien sujeta ni colocada correctamente, te estás jugando una sanción de alrededor de 200 euros. Además, y esto no es menos importante, los bultos mal colocados en tu vehículo pueden resultar letales en caso de accidente, ya que al frenar repentinamente saldrían disparados hacia adelante.

Para evitar lesiones en caso de siniestro y evitar perder unos cientos de euros, hay una serie de trucos infalibles que te ayudarán a colocar tus bultos en el maletero de la manera más correcta y segura:

El equipaje, al maletero. Nada de llevar maletas sueltas por los asientos de atrás ni bolsas que puedan salir disparadas.

Ojo con las medidas. No se puede transportar nada en el techo del vehículo si sobresale más de un 10 o un 15% (si es indivisible) de la largura del vehículo.

La sujeción es la clave. Tanto si transportas la carga sobre el vehículo o en el maletero, asegúrate de utilizar agarres homologados, como pulpos, redes o lonas de sujeción.

La organización es la segunda clave. Utiliza accesorios que te permitan llevar las cosas lo más organizadas posible dentro del maletero, como bolsas o cajas para las piezas más pequeñas.