Los 10 accesorios que no pueden faltar en tu coche (y que podrás encontrar en Amazon)

Hay varios extras que podrás añadir a tu vehículo en el momento de la compra, pero también existen determinados accesorios que le darán a tu coche un toque de practicidad y mejorarán tu experiencia de conducción. Desde localizadores GPS hasta quitamosquitos, aquí os presentamos toda una gama de productos que prepararán tu coche para cualquier imprevisto o situación. Lo mejor es que muchos podrás encontrarlos en Amazon.

1.- Un localizador GPS para el coche

¿A quién no le ha pasado eso de aparcar el coche y luego no encontrarlo? Aunque cada vez más los vehículos incorporan tecnologías muy punteras, en caso de que lo necesites y que tu turismo no lo incorpore este localizador por GPS te ahorrará minutos de búsqueda.

2.- Un organizador de asientos

Este accesorio es especialmente útil para coches con niños. Evita perder entre los asientos sus juguetes o libros y aprovecha para ordenar los discos que tienes tirados por la parte de atrás con un buen organizador de asientos.

3.- Reposabrazos y reposacabezas

Algunos coches no incluyen reposabrazos y la verdad es que se echa en falta a la hora de conducir en rutas largas. No hay ningún problema, siempre puedes comprar uno, adaptarlo a tu asiento y disfrutar del trayecto. Y para que tus acompañantes puedan relajarse durante el camino, añade un reposacabezas extra a sus asientos para que puedan dormir sin sufrir dolor de cuello después.

4.- Elementos de sujeción de carga

Si sufres un accidente o debes frenar de manera imprevista, es mejor llevar la carga del maletero sujeta, ya que su peso se multiplica exponencialmente en caso de colisión. Además de la conocida de red que se coloca entre maletero y cubículo, hay muchas más soluciones para sujetar la carga que lleves en el coche.

5.- Productos de limpieza específicos

Llevar en el coche limpiallantas o quitamosquitos hará tu viaje más cómodo y seguro. Añade también unos paños de microfibra limpios y tendrás un set de limpieza listo para usar en cualquier imprevisto.

6.- Un cargador para el móvil o un adaptador con varias clavijas

Los coches más modernos incluyen clavijas USB para que puedas cargar tu coche durante los trayectos más largos, pero por si acaso el tuyo no lo trae incorporado lleva siempre un cargador de mechero. Añade también un adaptador con clavijas de diferentes tipos para que tus acompañantes también puedan recargar las pilas de sus dispositivos.

7.- Cubierta impermeable para los asientos

Si viajas con niños o con gente proclive a marearse, sé previsor y lleva una funda impermeable para tus asientos. En caso de que se manche, será tan fácil como quitarla y lavarla, protegiendo el tejido del interior de tu vehículo.

8.- Raspador de hielo

Ahora que se acerca el mal tiempo, no será raro que tu coche amanezca con algo de escarcha o hielo en el parabrisas. Llevar una rasqueta en el coche te ayudará a retirarlo para que puedas conducir sin comprometer tu visión.

9.- Un organizador de maletero y una funda protectora

Para llevar tu maletero siempre ordenado y aprovechar el espacio, incorpora un organizador que te permita llevarlo siempre recogido. Añade también una funda protectora, por si acaso en algún momento tienes que transportar cosas voluminosas que puedan dañar su interior.

10.- Un alcoholímetro y un botiquín

La salud es lo primero, así que no olvides incorporar un botiquín a tu coche, por si hay algún incidente. Eso sí, repasa primero los prospectos si decides incorporar algún medicamento que perjudique tus capacidades para conducir. Por último, siempre puedes incluir en el botiquín un alcoholímetro que te asegure que estás en condiciones de coger el coche, sobre todo ahora que se acercan las cenas de Navidad.

