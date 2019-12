Las distracciones al volante afectan tanto a conductores como a peatones

Siempre pensamos que a nosotros nunca nos va a pasar, pero ya son más de 530.000 personas las que han reconocido haber sufrido algún percance o accidente con el coche por culpa de una distracción. Desde encenderse un cigarrillo, comer hasta leer y enviar emails, el abanico de probabilidades aumenta cada día más.

Las cifras las ha ofrecido un estudio de Race, BP y Castrol, tres compañías que han lanzado la campaña ‘Apaga y vámonos’ para concienciar a los conductores y a los peatones del peligro de usar el teléfono móvil en los desplazamientos. La infracción más habitual entre los conductores encuestados es el uso del GPS con el coche ya en movimiento (un 25% afirmó manipular el navegador mientras conducía). Detrás, viene el envío de mensajes de texto o consultar correos electrónicos.

El uso de los teléfonos móviles es un problema en alza entre los conductores españoles que no solo se queda ahí. El mismo estudio ha demostrado que una de cada diez personas que se sometieron al estudio utiliza las redes sociales mientras maneja el volante. También es habitual recibir o contestar llamadas y un 96% de los encuestados ha afirmado ver a otros conductores hablando por teléfono o usando este dispositivo mientras el coche o la moto está en movimiento.

Los peatones tampoco se libran

No hay que pensar que por no ir a los mandos de un vehículo no corren peligro alguno y, de hecho, en los últimos diez años el número de viandantes atropellados ha aumentado un 28%. Los peatones son también propensos a sufrir accidentes por culpa del uso del móvil, ya que al concentrarse en sus pantallas no están atentos a lo que les rodea.

Este mismo estudio ha arrojado claros resultados: tres de cada cinco transeúntes van aislados de su entorno. Este aislamiento puede tener varios motivos y el más habitual es el caminar escuchando música (un 44% de los encuestados así lo reconoció), aunque también afecta realizar o recibir llamadas. En total, un 90% de los peatones preguntados reconoció el peligro de usar el smartphone mientras se camina por la ciudad.