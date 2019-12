Cómo evitar que te multen si vas en moto (o cómo ser un buen piloto)

Aunque como vehículo permiten mayor libertad de movimiento a la hora de conducir, las motocicletas y ciclomotores también tienen más tendencia a infringir las normas y a sufrir accidentes de tráfico.

Según los estudios que publica la DGT, un motorista corre un riesgo 17 veces mayor por kilómetro recorrido que el conductor de un coche o furgoneta. Para evitar la alta siniestralidad de este colectivo, es necesario que tanto pilotos de las ruedas como conductores de las cuatro pongan de su parte.

Lo primero de todo es protegerse. Usar el casco es obligatorio desde hace años y, tras las últimas modificaciones del reglamento, también lo son los guantes. No llevarlos podría ser razón de multa de hasta 200 euros, si la normativa de la DGT termina de aprobarse. Y aunque no sería motivo de sanción, también se recomienda llevar ropa adecuada y homologada para conducir uno de estos vehículos, así como equiparse correctamente ante un viaje por carretera.

No zigzaguear entre vehículos

Aunque a veces tiente sobrepasar zigzagueando a otros vehículos, sobre todo cuando hay atascos, es mejor no caer la tentación para evitar multas o accidentes. Según el Reglamento de Circulación, las motos deben seguir las mismas normas que los coches y en ello va incluido conducir por el centro del carril (sin ir de un lado a otro) y señalizar con tiempo las maniobras que vayan a hacerse. Obviamente, tampoco se puede conducir haciendo caballitos o en paralelo. La multa por conducción temeraria es de hasta 500 euros y con pérdida de incluso 6 puntos de carnet.

En lo que a adelantar entre coches cuando estos estén parados, el reglamento no especifica nada concreto, simplemente se menciona que para adelantar hay que dejar un margen lateral de seguridad razonable. Si bien al estar en un atasco no se pondría en riesgo la seguridad vial, es mejor curarse en salud y no zigzaguear para sobrepasar si no hay espacio suficiente, ya que las reglas quedarían a interpretación de los agentes de tráfico.