¿Qué es el Asperger? Síntomas y falsos mitos del síndrome de Greta Thumberg y su hermana Beata

En torno al trastorno de Asperger —como el que padece la joven activista ambiental Greta Thunberg— hay mucho desconocimiento y sobrevuelan numerosos falsos mitos, en ocasiones propiciados por distintas películas y series de televisión que han decidido tener como protagonistas personas con asperger, simplificando y estereotipando un síndrome muy complejo que afecta a entre tres y cinco personas de cada mil.

El 18 de febrero de 1906 fue cuando nació el pediatra autríaco Hans Asperger, que fue el primero en describir este síndrome. Se trata de un personaje histórico de memoria conflictiva. Un trabajo publicado en abril de 2018 por el historiador Herwig Czech tras analizar numerosa documentación y que coincide con las tesis de otros asegura que colaboró con los nazis y que envió a niños con discapacidad a una clínica en Viena dónde se los asesinaba.

Precisamente en mayo de 2018 entró en vigor la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud, la herramienta psiquiátrica más empleada para efectuar diagnósticos, en la que desapareció el Síndrome de Asperger como tal para pasar a integrarse dentro de los Trastornos del Espectro Autista (TEA).

¿Qué es el Asperger?



Las personas con asperger son consideradas personas con autismo, aunque entre los profesionales haya voces discordantes que apuntan a que lo que tienen estas personas en todo caso es "una pincelada de autismo". Así lo expresó la experta psicóloga Uta Frith.

¿Cuáles son sus síntomas?



Todas las personas con autismo tienen afectada su comunicación social, así como la flexibilidad de comportamiento y pensamiento y eso es algo que encaja con el asperger. Tal y como explican desde Federación Autismo Madrid, esa afectación en el área de la comunicación social se manifiestan en relación a la dificultad a la hora de comprender y manejar aspectos verbales (interpretación de significados no literales del lenguaje, pragmática...) y no verbales (contacto ocular, gestos, postura corporal, etc.). También a su uso social (comprensión de situaciones sociales, manejo de relaciones interpersonales, resolución de conflictos, etc.)

¿Cuál es su comportamiento social?



Respecto a la flexibilidad del pensamiento y del comportamiento, las personas con autismo, entre las que se encuentran las personas con asperger, "presentan patrones restringidos, estereotipados y repetitivos de intereses y conductas, que hacen que para la persona sea difícil adaptarse de manera flexible a las demandas cambiantes del entorno". Cuando tienen la suficiente motivación y estructura, pueden dedicarse a determinadas tareas haciendo gala de una memoria y nivel de atención al detalle que pueden parecer extraordinarios.

¿Cómo se detecta y qué grados hay de afectación?



Su detección temprana, que el diagnóstico no se retrase, es una de las reclamaciones de las asociaciones de personas y familiares de personas con Asperger. Hay muchos grados distintos de afectación, desde niños en los que es evidente desde sus primeros años de vida que "algo pasa", hasta otros levemente afectados que incluso quedan sin diagnosticar. Además hay una discusión sobre si es cierto que hay más varones afectados o si en las mujeres está infradiagnosticado porque logran con más facilidad desarrollar estrategias compensatorias.

¿Cómo se puede ayudar a quienes lo padecen?



La Confederación Asperger España este año reclama "a la sociedad en su conjunto y, especialmente, a las administraciones públicas más esfuerzos y compromiso para garantizar los apoyos que precisamos las personas con síndrome de Asperger y otros TEA de alto funcionamiento". Dar a entender el síndrome y cómo son las personas con asperger en concreto, sin que la etiqueta diagnóstica eclipse a los individuos, es otro de los empeños de estas asociaciones. Por ejemplo, explicar que las personas con este trastorno no presentan discapacidad intelectual, que tienen un cociente intelectual completamente normal, lo que no quiere decir que tengan una inteligencia superior, uno de los falsos mitos alimentados por series y películas que conviene desterrar. Las personas con asperger precisan, además de esos apoyos, "amor y paciencia" y que "son más felices con rutinas y un ambiente estructurado". Recomiendan ser conscientes de sus dificultades y adaptar nuestra expresión oral y lenguaje no verbal a cada persona en función de su grado de afectación.

¿Tiene cura?



No es una enfermedad que se pueda curar, es una condición de la persona que hay que entender y con la que hay que trabajar dándole instrumentos para que puedan "alcanzar una formación académica y un nivel de empleo similar al del resto de personas", así como una inclusión plena en la sociedad.