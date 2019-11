Aunque puedan parecer problemas secundarios, los inconvenientes relacionados con la estética tienen gran relevancia para los enfermos de cáncer. Estos afectan al bienestar y autoestima de los pacientes, influyendo en la manera en que se afronta la enfermedad. La pérdida de pelo (no solo en la cabeza, sino también en pestañas y cejas) es el síntoma más recurrente. Además, la piel también se resiente, pues tratamientos agresivos como la quimioterapia provocan alteraciones cutáneas. Para hacer frente a todo ello, en España hay un gran número de iniciativas y asociaciones que ofrecen su colaboración de manera solidaria y altruista.

Para paliar la caída del cabello, las pelucas son una gran alternativa. Sin embargo, sus elevados precios las vuelven prohibitivas para muchas personas. Por ello, asociaciones como Mechones Solidarios donan pelucas a precios muy reducidos e incluso gratuitamente. Sus pelucas se elaboran con pelo de donantes anónimas, que pueden realizar su corte en cualquiera de las más de 1700 peluquerías solidarias asociadas. Además, como ellos mismos explican, ofrecen "asesoramiento durante todo el proceso, como el análisis del cuero cabelludo y del estado del cabello o los tratamientos que se pueden hacer para mejorar su aspecto". Así, su objetivo no es otro que el de mejorar la autoestima de las mujeres afectadas por el cáncer, haciendo su lucha más llevadera. "Usar una peluca no es esconder el problema, es recuperar tu identidad y con ella las fuerzas para luchar como nunca por la vida", afirman.

Este tipo de iniciativas logran cambiar por completo la vida de las pacientes. Un buen ejemplo de ello es el Gema, una toledana que obtuvo su peluca gracias a Mechones Solidarios. "Sufrí un año muy duro que, sin embargo, me ayudó a abrir los ojos para valorar lo bello que es vivir", asegura. El cáncer llegó a su vida en un momento ya complicado, pues se encontraba con pocos ahorros y sin trabajo. Cuando descubrió la opción de tener una peluca donada, no lo dudó. "La peluca estaba muy conseguida y siempre recordaré la calidez con la que me trataron", contaba en una carta de agradecimiento. Por su parte, la barcelonesa Elena no ocultaba su emoción al poder lucir de nuevo un peinado. "Estoy emocionada por sentirme tan 'yo' con mi peluca", señalaba.

Emanuela De Angelis, trabajadora social en Mechones Solidarios, ha hablado con 20minutos y ha querido destacar el que considera uno de sus principales logros. "Hemos conseguido que la gente sea más consciente de cómo afecta la pérdida del pelo y por eso recibimos muchas donaciones de cabello", explica De Angelis. La producción de cada peluca tiene un coste aproximado 350 euros, por lo que su trabajo depende en gran parte de la financiación individual lograda con eventos, merchandishing o participaciones puntuales como las que pueden hacerse desde este enlace.

Elena, con su peluca. Mechones Solidarios

La piel, un problema inesperado

Mientras que los problemas relacionados con el pelo son algo previsto por pacientes y familiares, los que tienen que ver con la piel suelen pillar por sorpresa. Así, varias mujeres señalan una falta de información inicial al respecto. Una de ellas es Geni, que no duda al indicar qué es lo que más echaba de menos cuando la sensibilidad de su piel comenzó a cambiar. "No les podía hacer cosquillas a mis hijos porque me dolían las manos y eso era algo que nadie me había explicado bien. Los médicos a veces no nos dicen todo lo que puede pasar para no sugestionarnos. Supongo que se curan en salud". Algo similar le sucedió a Ana Vila, que asegura que "en el primer momento, a la piel no le das ninguna importancia porque no sabes. Hay un gran desconocimiento en general"

Del mismo modo que sucede con la peluca, tener una piel más cuidada y con menos signos de la quimioterapia provoca que las pacientes cambien su manera de afrontar la enfermedad y todo lo que la rodea. "A veces se pierde tanto el tacto en las manos que no te puedes abrochar ni el botón de una camisa", comenta Ana Vilamanya, responsable del programa Estética Oncológica en la Fundacion Ricardo Fisas. Esta iniciativa se centra en la formación de esteticistas que desean especializarse en ayudar a personas que están recibiendo medicinas oncológicas, paliando así los efectos secundarios.

Curso Práctico de Estética Oncológica. Fundación Ricardo Fisas

Igualmente, en la Fundacion Ricardo Fisas cuentan con un total de 17 hospitales y centros asociados, en los que ofrecen a los pacientes tratamientos 100% personalizados y gratuitos. A través de ellos, han asistido ya a más de 2.500 mujeres y hombres. Y para aquellos que no se puedan desplazar, tienen un servicio de atención telefónica en el 628 500 600, así como un chat online en la web de la fundación.

Para mujeres como Ángeles, estos servicios han supuesto un cambio radical. "Al principio prácticamente no te miras en el espejo porque cada vez que lo haces es casi peor. Pero luego vuelves a cuidarte y vuelves a ser un poco tú. El tratamiento me ha servido para devolverme la autoestima. He recuperado las ganas de cuidarme. He vuelto a ser yo", reflxiona. Una variación de perspectiva similar es la vivida por Juani, que también disfrutó del Programa Estética Oncológica. "Estaba un poco deprimida, pero salí de la consulta con el estado de ánimo muy alto. Hacen que todo esto sea más fácil y llevadero, todos los tratamientos que me han realizado de masajes y contacto con la piel han sido como una inyección de vida".

Por último, el Grup Àgata es uno de los referentes en Cataluña en iniciativas de este tipo. En su página web tienen un amplio calendario con todas las actividades que organizan. Además de servicios estéticos similares a los anteriormente mencionados, ofrecen también acupuntura, yoga y disciplinas como la danzaterapia o la marcha nórdica. Asimismo, ponen a disposición de las afectadas por cáncer un equipo de licenciadas en Derecho, que ofrecen asistencia social y jurídica. La gestión de expedientes de incapacitación o la búsqueda de indemnizaciones tras un despido, quedan de este modo cubiertas.