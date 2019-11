Así va a rastrear el INE tu móvil durante ocho días: a qué operadoras afecta y cómo evitarlo

El anuncio del INE de que durante 8 días va a rastrear la ubicación de los españoles a través de su teléfono móvil ha levantado suspicacias entre muchos usuarios, que a lo largo de esta semana han pedido explicaciones a sus operadoras y desconocen hasta qué punto garantizará su anonimato.

Para poder estudiar las pautas de desplazamiento de los españoles durante esos días —18, 19, 20 y 21 noviembre; 24 de noviembre, 25 de diciembre, 20 de julio y 15 de agosto— el INE pagará medio millón de euros a las mayores operadoras móviles —Movistar, Vodafone y Orange—. En concreto, Telefónica recibirá 163.615,86 euros, Vodafone 150.000 euros y Orange 185.000 euros, según los expedientes de licitación de unos servicios que prestan las plataformas de gestión masiva de datos de cada una de las operadoras.

Con la información recabada, el INE podrá analizar aspectos como cuáles son los desplazamientos más habituales en el día a día, qué movimientos son más comunes en vacaciones o medir mejor la despoblación en el mundo rural. No obstante, ha insistido en que "los operadores no facilitarán datos individuales sobre números de teléfono ni sobre los titulares de las líneas, por lo que en ningún caso el INE podrá rastrear la posición de ningún terminal".

Mientras las operadoras aseguran que la cesión de estos datos no vulnera la legislación vigente, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha pedido al INE información sobre los protocolos establecidos con las operadoras para la utilización de los datos. Asimismo, asociaciones de consumidores como la OCU ya advierten de que la localización de un teléfono móvil es ya de por sí un dato personal, según el Reglamento General de Protección de Datos, por lo que el hecho de que los datos sean "anonimizados" no sería suficiente y habría que garantizar que "se estudian de forma agregada".

Cómo evitar que tu compañía ceda tus datos

Tal y como explican desde Computer Hoy, no basta con desactivar el sistema GPS del móvil para evitar que rastreen tu geolocalización, puesto que los dispositivos están conectados de forma permanente a una antena de telefonía.

Todo dependerá de la compañía que se tenga contratada para poder impedir esa cesión de datos. Mientras que Vodafone y Orange sí permiten que sus clientes realicen esa operación, Movistar no da esa opción.

En el caso de Vodafone, sus clientes podrán solicitar, a través de la aplicación de Mi Vodafone, que no se recabe este dato de conexión a la antena. Tal y como explican en sus rede sociales, en el apartado Mi cuenta hay que acceder a Permisos y preferencias > Permisos, y activar el ajuste "No acepto que Vodafone ceda datos anonimizados". Esta compañía asegura que en ese uso comercial de datos no incluyen datos personales y que únicamente permiten saber el número de dispositivos que hay conectados en un momento concreto a una antena concreta, sin que se conozca el flujo de los mismos.

Hola, si eres de Vodafone puedes gestionarlo desde nuestra App Mi Vodafone>Mi cuenta>Permisos y preferencias>Permisos, y active el ajuste “No acepto que Vodafone ceda datos anonimizados ..." De todas formas, incluso si aceptas compartirlos, siempre serían datos anónimos. Saludos. — Vodafone España (@vodafone_es) October 29, 2019

Si eres cliente de Lowi, que pertenece a Vodafone, el procedimiento es similar, pero desde la aplicación Mi Lowi: Configuración > Notificaciones > Permisos y preferencias.

Orange, por su parte, ofrece a sus clientes dos maneras de realizar esta operación: enviar un correo electrónico a orangeproteccion.datos@orange.com o bien por correo postal a las oficinas de Orange España (Paseo Club Deportivo 1, Parque Empresarial, La Finca Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid). En ambos casos hay que incluir una copia del DNI para verificar la identidad de dicho usuario.

¿Y si no soy de esas tres compañías?

Solo Movistar, Vodafone y Orange se han sumado a este estudio del INE, por lo que si eres cliente de otra operadora como Simyo, Pepephone, Jazztel, Amena o Masmóviltus datos no serán rastreados aunque utilicen redes de las principales operadoras, ya que cuentan con bases de datos independientes.

Qué se rastreará

Los datos que proporcionarán las operadoras no son posicionales, es decir, no consistirán en dar la posición de los telefónos móviles, sino en el recuento de terminales que haya en un lugar a una hora determinada. De este modo, no se entra en colisión con la Ley de Protección de Datos.

Las horas en las que el INE recopilará datos durante esos ocho días será a las 6.00, las 10.00, las 14.00, las 18.00, las 22.00 y las 2.00 h.

Con estos estos datos se podrá, por ejemplo, saber dónde se desplaza la población para trabajar o a qué partes de España viaja cuando se coge vacaciones, lo que a su vez proporciona información sobre los transportes y servicios públicos que podrían mejorarse.

Cómo será ese rastreo

Para realizar esa estadística, la metodología del estudio divide el territorio nacional en unas 3.200 celdas, cada una de ellas con al menos 5.000 residentes, según precisó esta semana el INE en un comunicado.

Para cada celda, el organismo estadístico recibirá información de las tres operadoras de telefonía mencionadas sobre cuántos terminales se encuentran en dicha celda en varios momentos del día.