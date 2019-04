Más allá de las rutas que trazan la Toscana y bordean la costa Amalfitana del sur de Italia o de un paseo por la Provenza y los pueblos de la Costa Azul, el continente europeo guarda caminos extraordinarios que poder hacer sobre cuatro ruedas. Proponemos cinco excursiones con las que redescubrir el Viejo Continente por sendas menos concurridas, pero igual de mágicas.

Ring Road

El Círculo Dorado de Islandia es uno de los destinos más buscados al volante. Este camino de más de 300 kilómetros es naturaleza en estado puro: Reykiavik, los acantilados de Thingvellir, géiseres de Haukadalury, las cascadas de Gullfoss y el pueblo invernadero de Hveragerdi.

Suiza

Un viaje en coche es la mejor manera de recorrer la diversidad paisajística de Suiza, que hará que paremos cada pocos kilómetros a disfrutar del panorama que brinda la carretera. Ciudades como Berna, Zúrich, Ginebra, Thun y Lucerna; o escapadas a los lagos Leman e Interlaken, el castillo de Chillon y las 72 cascadas del valle de Lauterbrunnen: nada como visitar el país helvético al volante.

Ring Of Kerry

Un circuito de 200 kilómetros por montañas, playas, lagos y ríos de la Isla Esmeralda. Así es el Ring of Kerry irlandés. Esta excursión al volante por la campiña gaélica tiene una parada especial: la isla Skelling Michael, escenario de Star Wars.

Camino Báltico

Lituania está perfectamente conectada por carretera, por lo que un road trip es fantástico para visitar todo el país báltico. De entre los posibles caminos, la 'ruta de las cuatro capitales' atraviesa las ciudades de Trakai, con sus castillos medievales; Kernavé y sus yacimientos arqueológicos; Kaunas con su art decó y estilo Bauhaus; y Vilna, combinación de distintas eras.

Trollstigen

Noruega guarda una de las carreteras más espectaculares: Trollstigen, la escalera de los Trolls. Merece la pena recorrer este camino de 11 curvas por la posterior parada en su mirador, desde el que admirar el valle de Isterdal.

Rutas internacionales

Las excursiones en coche no tienen por qué ser solo nacionales. La vida al volante no entiende de fronteras y, aunque no podamos llevar nuestro vehículo a cualquier parte, siempre habrá alguna empresa de alquiler cercana.

Por el desierto

Salir del bullicio de los mercados marroquíes y hacerse con un 4x4 tiene como recompensa visitar paisajes como el desierto de Erg Chebbi. Una ruta por la cordillera del Atlas, de más de 2.000 kilómetros, podría empezar por Fez y Boulemane, pasando por Imilchil, Tinerhir, Todrha, el valle del Dades, las Gargantas del Todra y finalizar durmiendo en dicho arenal.

Argentina

Además de la Patagonia, existe un camino poco transitado en Argentina bastante exótico donde reinan los cactus: el camino hacia Humahuaca. Comenzando en San Antonio de los Cobres y atravesando las Salinas Grandes, llegamos a Purmamarca, donde destaca el cerro de los Siete Colores. La ruta continúa entonces por la quebrada Humahuaca, valle con localidades como Tilcara.

Oeste austral

Viajar a la otra punta del mundo y no recorrerla de cabo a rabo tiene delito. Por eso proponemos una ruta alternativa por el oeste de Australia, volando a Broome. Esta aventura recorre el Parque Nacional Karijini, Coral Bay, e invita a nadar con tiburones ballena en Ningaloo Reef y a bañarse en las playas de Sandy Bay y Cable Beach.

Ruta 1

Todo enamorado del Slow Driving sueña con recorrer la costa californiana alguna vez. Este itinerario norteamericano, conocido como Pacific Road Highway, une San Francisco con San Diego en una carretera que, a lo largo de mil kilómetros, ofrece vistas espectaculares con viñedos costeros, bosques, playas y acantilados.

Vietnam

Comprar una moto en el sudeste asiático y recorrer Vietnam es una opción cada vez más popular. Comenzando en Hanói, el asfalto nos llevará a Ho Chi Minh y los túneles de Cu Chi, las cataratas de Dray Sap y las aguas de Nha Trang, las montañas de Dalar, Hanói y Hue. Lo mejor: Acabar a bordo de un barco en la bahía de Halong.