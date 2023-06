Victoria Federica lleva un vestido de 'efecto tipazo' de las rebajas de Zara con un reloj de 25.000 euros

Victoria Federica es a día de hoy una de las jóvenes más observadas por su estilo. La nieta del rey emérito ha sabido cómo hacerse hueco en el mundo de la moda y se ha convertido en una de las 'influencers' más demandadas por las marcas, pero también tiene un armario de lo más inspirador y accesible para todos los bolsillos.

En uno de sus últimos viajes de trabajo, de la mano de la firma de relojes Hublot, Victoria Federica ha disfrutado de unos días en las Islas Baleares junto a otros 'influencers' y allí no sólo ha lucido looks de 'beachwear' de lo más favorecedores (como un vestido de Mango multicolor de crochet), sino que también ha llevado diseños idóneos para un evento de noche como el vestido de las rebajas de Zara con 'cut out' y efecto tipazo.

El nuevo reloj de lujo de Victoria Federica

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha mostrado este diseño de la firma de Inditex en la última publicación de su Instagram, donde aparece posando con el mar a sus espaldas y luciendo un accesorio que, sin duda, ha llamado mucho la atención.

La joven luce el nuevo reloj de edición limitada de Hublot, Big Bang Unico Sky Blue, un diseño de 24.900 euros €, de cerámica azul claro con acabado pulido y satinado, así como con correa en color azul y decorado con 23 rubíes.

Más allá de este accesorio capaz de elevar cualquier estilismo, también destaca en el look el vestido de Victoria Federica, que además sigue disponible en las rebajas de Zara.

El vestido de las rebajas de Zara de Victoria Federica

La 'it girl' de los Borbones lleva un vestido de color marrón chocolate, de corte midi, con escote asimétrico y con abertura lateral en el vientre, así como tirante ancha y una sola manga larga. Este diseño, gracias al 'cut-out' crea un efecto muy favorecedor de vientre plano y potencia la silueta. Su precio original era de 22,95 €, pero actualmente lo encontramos con un 30% de descuento en las rebajas de la firma de Inditex, por sólo 15,99 €.

Vestido marrón chocolate de Zara. (Ref. 0085/031) Zara

De momento el diseño está disponible en todas las tallas (S, M y L), pero todo apunta a que será uno de esos vestidos que no tardará en agotarse.

GALERÍA | Los looks de 'it girl' de Victoria Federica

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.