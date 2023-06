Victoria Federica impacta con su look de 'sujetador y abrigo' en un desfile de una firma de lujo

Estos últimos días Victoria Federica ha estado disfrutando de las suaves y frescas temperaturas de Estocolmo, donde ha ido a pasar unas pequeñas vacaciones junto a su gran amiga Rocío Laffón. Aunque no sabemos mucho sobre el viaje, sí que podemos pensar que el motivo por el que están allí es la moda.

En su cuenta de Instagram han ido compartiendo algunos instantes de esta última semana, donde las podemos ver en una pequeña sesión de fotos en un barco, en una presentación de la colección primavera-verano 2023 de Sezane y en el desfile de la colección crucero 2024 de Max Mara con looks que acaparan titulares.

Uno de los que más nos habían llamado más la atención hasta ahora era el top de punto que lució la hija de la infanta Elena el pasado domingo, de Zara, con la espalda abierta y por menos de 20 euros, que combinó con unos pantalones cargo de tiro alto.

El look más atrevido de Victoria Federica

El viaje ha proseguido su curso y, anoche, nos sorprendió con un look un tanto peculiar, lleno de contradicciones. Para el desfile de Max Mara, Victoria Federica combinó un sujetador con un abrigo de paño a tono que no dejó a nadie indiferente.

Junto a un bolso de Jacquemus y pantalones de traje 'wide leg', la borbona posaba frente a la entrada del desfile momentos antes de que empezara el evento, con una de las combinaciones más extrañas que hemos visto.

Ambas prendas están firmadas por Max Mara, aunque nunca se nos habría ocurrido ponerlas juntas en un mismo conjunto. Si bien es cierto que vemos que los 'bralettes' se están comenzando a utilizar como tops en verano, lucirlos junto a un abrigo en junio podría parecernos una locura.

Sin embargo, el clima de Estocolmo es diferente al que tenemos ahora mismo en la península y puede que Victoria Federica haya encontrado la fórmula para lucir un look de infarto sin pasar frío. Últimamente, los looks de la prima de la princesa Leonor se han vuelto más y más atrevidos y este solo es una pequeña muestra de ello.

El cambio de estilo de Victoria Federica

La hija de la infanta Elena está decidida a convertirse en toda una 'influencer' de moda y parece ser que finalmente ha dado con la fórmula para conseguirlo. De una temporada a otra ha dejado los looks más convencionales para arriesgar con su estilismo, una estrategia que le está dando resultado.

Hace tan solo un año, Victoria Federica vestía como cualquier chica de su edad, luciendo alguna de las tendencias pero sin innovar ni marcar un estilo definido. No obstante, desde que se ha tomado más en serio su presencia en redes, ha dejado de subir las típicas fotos divirtiéndose con sus amigas para cuidar la una de las cosas que sube, entre ellas sus looks.

Ahora vemos a una Victoria más sexy que no teme apuntarse a las tendencias más extremas de la temporada, como la de no llevar sujetador o la de los vestidos transparentes que dejan ver su ropa interior. A diferencia del estilo tan formal de su prima Leonor, ella explora todo lo que la moda puede ofrecerle y parece que se siente a gusto en los looks más atrevidos.

GALERÍA | Los looks de 'it girl' de Victoria Federica

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.