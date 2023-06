Victoria Federica ficha en Zara el 'crop top' para llevar con o sin sujetador

Parece ser que el calor no va mucho con Victoria Federica, y es que la borbona ha huido a Estocolmo junto a su mejor amiga, Rocío Laffón, coincidiendo con la subida de las temperaturas en la capital. Ayer, ambas 'influencers' compartieron algunas fotos de sus aventuras por la ciudad sueca, en las que no podían faltar 'outfits' que llevaría la propia Matilda Djerf.

Aunque todavía no sabemos el motivo de este viaje, eso no nos impide disfrutar de las fotografías que ambas están subiendo a sus respectivas redes sociales, en las que no paran de etiquetarse la una a la otra. Ambas están disfrutando de un viaje de ensueño en el que no faltan los cafés en la primera cafetería que encuentran ni, por supuesto, las cenas de gala.

Al ser dos 'influencers' del ámbito de la moda, no podían faltar las fotos luciendo sus mejores looks, pero en esta ocasión se han inspirado en la generación Z para hacerlas, en las que posan sin posar para un resultado más fresco y actual.

En estos últimos dos días, hemos visto a Vitoria Federica con estilismos de lo más variados, desde una minifalda a juego con una blusa satinada hasta algo más informal como un 'total look' negro con deportivas. Sin embargo, ha habido un conjunto que nos ha llamado particularmente la atención.

Victoria Federica en una cafetería de Estocolmo @vicmabor/INSTAGRAM

La prima de la princesa Leonor posaba para su amiga recostada sobre un sofá de una cafetería mientras veía la carrera de Moto GP en Italia, postura que nos dejó ver su look al completo. Aunque los pantalones cargo de tipo traje nos encantaron, la verdadera estrella del conjunto fue el 'crop top'.

Se trata de un jersey de crochet por encima del ombligo de manga corta y con la espalda totalmente descubierta, en un color crudo que combinaba a la perfección con la parte de abajo. En él podemos encontrar una de las últimas tendencias, el tejido calado que no vamos a parar de ver durante todo este verano.

Esta temporada podemos llevar el ganchillo de distintas formas y es que, pese a lo que nos dictan las pasarelas, al final las adaptamos siempre a nuestro estilo. En los últimos desfiles SS23, los diseñadores apostaron por prescindir del sujetador en prácticamente todas sus prendas, incluyendo también las transparentes y las caladas, como puede ser el ganchillo. Sin embargo, esto puede ser muy atrevido para mucha gente, por lo que un sujetador del tono de nuestra piel o del color de la prenda es una buena alternativa. Esta última opción es la que ha escogido Victoria Federica que, aunque es una firme defensora del 'braless', no le gusta tanto el 'free the nipple'.

El jersey de Zara que levanta pasiones

Victoria Federica ha sido la última en caer rendida ante la próxima prenda viral de Zara. Aunque de primeras pueda parecer gordo, lo cierto es que su diseño lo hace ideal tanto para el entretiempo de la capital como para las temperaturas más frescas, como las que ahora está disfrutando en Suecia.

Top de punto con espalda descubierta de Zara Cortesía

La firma ha combinado 'must have' del verano con unos pantalones lenceros blancos muy sencillos, una opción informal y cómoda que no pararemos de ver durante esta temporada gracias al 'mermaidcore'. Sin embargo, también se pueden llevar con unos pantalones de lino e incluso combinarlos con otra prenda de crochet, ya sean pantalones o faldas.

Además de por su versatilidad a la hora de combinarlo, otro de sus grandes atractivos es el precio, pudiéndolo encontrar tanto en la página web como en las tiendas físicas a 19,95 € (ref. 5802/040). Antes de hacerte con él, ten en cuenta de que es más corto de lo habitual, por lo que si tenemos el pecho grande, es mejor optar por una talla más o usar sujetador si no queremos unirnos a la tendencia 'underboob'.

