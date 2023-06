Los mejores vestidos 'low cost' de invitada para siluetas curvy por menos de 50 euros

Construir un perfecto estilismo de invitada no es fácil, y siendo una chica 'curvy' menos todavía, pero esto no quiere decir que no sea posible. Firmas como Mango, Asos, H&M o Shein te servirán de referencia, porque aparte de tener prendas disponibles en tallas grandes, sus diseños son tan favorecedores, cómodos, y rejuvenecedores que sin duda te ayudarán a derrochar un estilo envidiable en cualquier evento.

No decaigas en el intento de dar con un 'outfit' de impacto porque, hay vestidos con los que `podrás ir impecable y trasmitir elegancia y personalidad al mismo tiempo. Te dejamos algunos de ellos.

El vestido de Asos con estampado floral

Vestido de flores naranjas con base morada. Asos

Este vestido de corte midi y manga larga tiene la parte delantera cruzada al estilo 'wrap dress', un rasgo que estiliza a todo tipo de siluetas al ceñirse en la cintura y potenciar esta parte del cuerpo. Está disponible de la talla 44 a la 58 y actualmente tiene un precio de 43 euros.

Un clásico: vestido negro con fruncidos de Mango

Vestido negro fruncido. Mango

Un vestido negro siempre es sinónimo de elegancia, y en el caso de este, gracias al fruncido que tiene en la parte delantera y a la abertura, es además supercómodo de llevar. Se puede combinar con complementos en negro, pero también con zapatos y accesorios de colores llamativos como el rosa, el verde o el morado para así crear contrastes. Está disponible hasta la talla 4 XL y su precio actual ronda los 40 euros.

El vestido de flores de Shein cómodo y favorecedor

Vestido con estampado de flores. Firma: Shein Cristina Sosa Meliá

Este diseño multicolor resulta muy favorecedor por la caída con vuelo, las mangas abullonadas y el escote en pico. Para poder combinarlo bien, tu mejor aliado serían unos complementos en color 'nude' . Está disponible hasta la talla 4 XL y su precio actual es de 35 euros.

Vestido midi en 'crepé de viscosa' de H&M

Vestido midi en crèpe de viscosa. H&M

Diseño con escote en forma de corazón, mangas tres cuartos abullonadas y elástico revestido en hombros y puños. Un perfecto look sería combinarlo con unos zapatos de tacón en algún color llamativo como el fucsia. Está disponible hasta la XL y su precio es de 30 euros.

En Mango tienen un vestido satinado ideal

Vestido satinado Mango

Se caracteriza por un corte 'midi', diseño cruzado con lazo y cuello en pico con solapa. Su color marrón hace que sea una prenda muy 'trendy', pudiéndolo llevar en primavera, verano e incluso en otoño. Está disponible hasta la talla 4XL y su precio ronda los 40 euros.

