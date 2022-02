Protocolo de vestimenta para las invitadas: ¿cómo hay que ir vestida a una boda de día?

El 2022 es sinónimo de esperanza y vuelta a la normalidad (aunque sea, una nueva normalidad) y, por supuesto, esto incluye el regreso de eventos importantes a nuestras agendas. En este aspecto, el sector de las bodas ha sido uno de los más perjudicados durante la pandemia, ya que muchos de los enlaces programados para estos dos últimos años fueron cancelados o aplazados. Si eres de las que este año tienes una boda de día y no sabes qué vestimenta lucir, te ayudamos a que conozcas el protocolo de la mano de una experta estilista.

Asistir como invitada a una boda de día, no es lo mismo que hacerlo a una de noche. Cada evento tiene su protocolo a cumplir y, por supuesto, una ceremonia es la ocasión perfecta para lucir un estilismo elegante pero, ¿qué debemos tener en cuenta para crear un look de invitada para una boda de día?

¿Cómo hay que ir vestida a una boda de día?

Tal y como explica a 20 Minutos la estilista Piluka de Echegaray, quien imparte cursos 'online' y presenciales de imagen personal, "la regla básica para una boda de día es utilizar vestido o trajes elegantes, idealmente vestidos cortos, reservando los largos para las madrinas, damas de honor o las hermanas de los contrayentes". Por su parte, de cara a los complementos, es importante saber que deben ser sofisticados, evitando bolsos grandes por ejemplo y apostando por otros diseños más adecuados, como pueden ser los tipo 'clutch' y zapatos de materiales elegantes.

Por su parte, y a pesar de que existen ciertos elementos que asociamos a eventos importantes, hemos de evitar todo tipo de prendas y accesorios de gala o excesivamente festivos, como lentejuelas o tejidos con excesivo brillo.

¿Cuáles son los colores más recomendados para este tipo de eventos?

La paleta de colores que admite un 'look' de invitada para una boda de día es infinita, aunque es cierto que el blanco es uno de los que deberíamos evitar. No obstante, tal y como asegura Piluka de Echegaray, "los colores tienen que tener luz, se utilizan los más claros, tonos pasteles y con luminosidad". En este sentido, debemos tener en cuenta la luz, pues cuanta más luz haya, los colores intensos serán más adecuados. "En verano, los colores con mayor intensidad serían muy acertados. Esto no quiere decir que no se puedan utilizar tonos oscuros, como el negro. Se puede llevar perfectamente si es lo que más nos va a favorecer, aunque es más recomendable usar un azul noche o un azul marino puesto que, aún siendo oscuro, resta seriedad y resulta más alegre para una ceremonia como es una boda", añade la estilista.

¿Cuáles son los tejidos más recomendados para un 'look' de invitada a una boda de día?

La seda, la gasa o cualquier tejido de calidad siempre es el más adecuado para estos eventos. Por su parte, no son apropiados otros como el punto, el algodón o determinados tipos de lino, tal y como afirma Piluka de Echegaray, pero "siempre depende de dónde se celebre la boda, puesto que en una boda en la playa el lino sería un tejido perfecto".

¿Vestidos, monos o trajes?

La apuesta infalible de las invitadas suele ser un vestido, pues siempre da un aire festivo y elegante, al igual que ocurre con los monos y las faldas. En cuanto a los trajes, "habría que pensar en trajes chaqueta en tejidos como seda, de colores vivos y que no sea el típico traje que podríamos llevar a la oficina", apunta Piluka.

¿Cómo elegir si llevamos vestido o traje? Muy fácil. Todo depende cuál nos favorece más y tiene que ver con nuestra personalidad. Siempre ten en cuenta con cuál de los dos diseños te sientes más cómoda. "Por muy adecuado que sea un vestido cocktail para una boda de día, antes tenemos que barajar si encaja con nuestra morfología y nuestro estilo", añade.

Tocado: ¿sí o no?

El tocado en un 'look' de boda es muy habitual y apropiado, pero siempre debemos tener en cuenta el entorno. "Si estamos en un evento informal quizás el tocado va a ser demasiado, al final es un complemento que viste mucho. Por ejemplo, si estamos en un entorno campestre utilizaríamos un tocado más informal y si vamos a ir a un palacio el tocado debería de ser mucho más formal", explica Piluka.

Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de llevar un tocado, es que no sea demasiado grande y llamativo, así como escoger uno que sea fácil de quitar, ya que nos lo quitaremos a la hora de la comida.