Tenemos el vestido 'boho' perfecto de 20 euros para volver a la oficina de buen humor este septiembre

Despedir las vacaciones de verano es, sin duda, uno de los momentos más tristes del calendario anual: septiembre nos pisa los talones y de su mano vuelve (al menos en España) la rutina, la vuelta al cole... ¡y a la oficina! Ahora toca organizar los armarios, lavar y guardar los bikinis y bañadores hasta el año que viene y recuperar los conjuntos de oficina que habíamos relegado al fondo de la cómoda. Un momento que percibimos dramático pero que puede convertirse en la oportunidad perfecta para renovar nuestro estilo working al tiempo que exprimimos el remate final de las rebajas de nuestras marcas favoritas. Tarea que, por supuesto, nosotras ya hemos llevado a cabo y finalizado con éxito total: hemos encontrado el vestido boho perfecto por 20 euros (¡gracias a una rebaja del 75%) para volver al trabajo.

Combina a la perfección con botas 'cowby' pero también con sandalias. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Vestido túnica estampado Descripción: Vestido túnica estampado posicionado en tejido sostenible. Manga larga y escote pico. Cintura ajustable con cordones laterales. Marca: Slowlove Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 19.99 Imagen:

De la firma Slowlove, de Sara Carbonero e Isabel Jiménez y a la venta en Cortefiel, este vestido tiene todo lo que podemos exigirle a la prenda perfecta del otoño: largo, pero de tejido suave y fluido; colores vibrantes que tiran a los rojos y naranjas; y el corte ideal para rescatar las botas cowboy de tendencia que dejamos atrás con la llegada del verano. El corte túnica (¡con mangas acampanadas!) y el estampado floral, eso sí, son los encargados de conferirle esa estética boho que tanto nos gusta y que, por supuesto, será tendencia los próximos meses.

Tendencias otoño invierno 2023

El romántico y cómodo estilo boho que podemos lucir gracias a este precioso vestido de Cortefiel no es el único must que deberíamos tener en el armario de cara a septiembre. Será entonces cuando comience el otoño y podamos empezar a llevar las prendas tendencias de la temporada de las que ya pudimos ver un adelanto en las Fashion Weeks que se celebraron durante el pasado invierno. Una de nuestras favoritas son los básicos, una propuesta perfecta para triunfar en el work style con total seguridad. Americanas, jeans y camisas blancas de estilo oversize son algunos de los indispensables que no pueden faltar en el vestidor.

Como novedades, este otoño nos rendiremos a la inspiración gótica que veremos en diseños con tonos negros y encajes como protagonistas. Si hablamos de accesorios, el imprescindible de la temporada va a ser la corbata, un complemento que encaja en los looks masculinos en los que los pantalones oversize o los trajes son sus prendas fetiches. Eso sí, para darle un toque femenino, se lleva en contraste con texturas. En cuanto a detalles, las cinturas marcadas formarán parte de los diseños de muchas prendas, ya sea mediante combinación o por el propio patrón, y también podremos ver plumas en algunos diseños, aunque especialmente en aquellos pensados para los eventos invernales.

Tampoco debemos olvidarnos de los estampados. El cuadro se mantiene como el rey del otoño, aunque, en esta ocasión, en versión tartán que incluso podemos atrevernos a mezclar con otros prints. Los lunares también se mantienen con fuerza esta temporada, aunque las propuestas en blanco y negro son una apuesta segura.

