Toma nota de los mejores trucos para lavar y guardar tus bañadores antes del cambio de armario

Es muy común, y a todo el mundo le ha pasado alguna vez, que al llegar el verano y sacar con ilusión los trajes de baño del armario, nos llevemos una desilusión al ver que han perdido color, la tela se ha dado de sí o se han deformado y ya no sientan igual de bien. Por eso, es tan importante lavar los bañadores y bikinis de forma correcta cuando acaba el verano y guardarlos en el armario sin que el almacenamiento durante tantos meses les pasen factura. Desde 20deCompras queremos ayudarte con unos trucos muy simples que ayudarán a que el verano que viene puedas usar los mismos trajes de baño que este, así que toma nota.

Existen muchos factores que dañan nuestros trajes de baño, desde el cloro hasta la sal, pasando por el sudor, el sol, las cremas solares o la arena. Así que, el primer paso será lavarlos, aclararos y secarlos de la mejor forma hasta eliminar todos estos restos que dañan la tela. El segundo y último paso será guardarlos bien en el armario.

Trucos para lavarlos

La última limpieza antes de guardar los trajes de baño es la más importante. Deberemos lavarlos a mano y aclararos sin nudos ni rellenos. Si desatamos todos los lazos evitaremos que la tela se deteriore, se queden pliegues indeseados y que se den de sí. Si después de lavarlos a mano quieres eliminar del todos los restos de arena, cloro o sal para evitar que pierdan color o que encuentres manchas al verano que viene, recomendamos meterlos a la lavadora, pero, cuidado, no de cualquier forma.

La mejor manera para lavar los bikinis es meterlos por separado en bolsas de tela o red aptas para la lavadora, ya que de esta forma no se enredan ni se dañan con otras prendas. Desde 20deCompras recomendamos las mejor valoradas de Amazon (con más de 8.150 valoraciones), porque tienen cinco tamaños diferentes y una cremallera que evita que se salgan tus trajes de baño.

¡Protege tus prendas de enganchones dentro de la lavadora! Amazon

Trucos para guardarlos

Una vez lavados los bañadores y bikinis correctamente tienes que asegurarte de que se secan completamente. Si es al aire libre y con sol mejor para que no se quede humedad en la tela y al verano siguiente huela mal. Llega la hora, entonces, de guardarlos para el cambio de armario y hacerlo bien. Te recomendamos que no los abandones en un cajón sueltos, sin protección y entre otras prendas, sino que los almacenes en bolsas herméticas que los protejan porque no te costará mucho tiempo ni dinero.

De esta forma, el polvo no hará de las suyas y si sabes elegir bien un pack que incluya multitud de bolsas podrás guardarlos por separado y sin que las prendas queden apelmazadas, es importante que haya espacio suficiente. Por eso, desde 20deCompras te aconsejamos este conjunto de bolsas reutilizables, transparentes, herméticas y de diferentes tamaños de Amazon. ¡Vienen hasta 15 piezas distintas por nueve euros!

¡Guarda de manera correcta y segura tus prendas durante el invierno! Amazon

