Un paso más allá del 'fast fashion': por qué el 'fenómeno' Shein "pone en riesgo el medioambiente", según la OCU

En la industria de la moda existen pocos 'gigantes textiles' que podamos considerar 'low cost'. Más allá del grupo Inditex, Mango o Cortefiel, una de las cadenas que más éxito ha conseguido en los últimos años a nivel mundial es Shein. ¿Quién no conoce este negocio 'made in China'?

La principal diferencia de Shein respecto a otras marcas 'low cost' es que en su web encontramos un catálogo prácticamente infinito de prendas a precios de lo más competitivos. Por supuesto, todas ellas están disponibles en todas las tallas, desde las más pequeñas a las más grandes. Además, otro de los factores de su crecimiento a nivel mundial es que en redes sociales, como Instagram o TikTok, suele contar con una gran presencia, ya que 'influencers' de moda muestran diseños ante la cámara mostrando cómo quedan puestos y cómo combinarlos.

A pesar de las ventajas, Shein presenta muchos otros inconvenientes que cuestionan su papel en el sector 'fashion' y, por supuesto, a nivel laboral y medioambiental.

"Diseñada para crear adicción"

Desde la OCU lo tienen claro: Shein es una plataforma diseñada para crear adicción a través de su algoritmo. ¿Cómo lo hacen? "A través de reseñas incentivadas (con puntos canjeables para nuevas compras a cambio de publicar comentarios), vídeos de los usuarios y trucos para aumentar la frecuencia de uso...". Ante todo ello, resulta una tentación para el consumidor.

Respecto a su éxito económico, claramente evidente, se apoya en bajos costes laborales, bajos costes de energía y escasos requisitos medioambientales. Y aunque otras grandes tiendas como H&M, Zara o Primark también utilizan ese modelo de negocio, desde Shein lo han forzado, según la OCU, "a un uso innovador de las nuevas tecnologías, los algoritmos y la inteligencia artificial que le han permitido convertir la 'moda rápida' en moda 'ultrarrápida', identificando tendencias en 'tiempo real' y diseñando más de 5.000 nuevas referencias al día".

Otro de los puntos de negocio de Shein es que no cuenta con tiendas físicas, a excepción de alguna 'pop-up' temporal. Por ello, está especialmente diseñada para aplicaciones móviles. No obstante, el 'fenómeno Shein' preocupa, y mucho.

La app de Shein ha superado a Amazon en descargas en estados Unidos y en ventas online a Zara. Focal Project JP de Flickr

¿Qué consecuencias puede tener el 'fenómeno Shein'?

La tendencia de la cadena china entre jóvenes y preadolescentes, así como el rápido crecimiento de negocio, es algo que ya preocupa a distintas ONG que, incluso, están llevando a cabo distintos informes e investigaciones al respecto.

"Condiciones nefastas para los trabajadores": Shein cuenta con una red de proveedores subcontratados que le llevan a cabo la producción de las prendas pero que incumplen las condiciones de seguridad necesarias, según detallan desde la OCU, sin salidas de emergencia, con rejas en las ventanas, pasillos llenos de mercancías... Además, muchos de estos talleres pagan por prenda fabricada y no cuentan con contrato ni pago de presentaciones . Además, las jornadas de trabajo de estos empleados duplican las de una jornada normal, algo que está prohibido incluso en China .

Shein cuenta con una red de proveedores subcontratados que le llevan a cabo la producción de las prendas pero que incumplen las condiciones de seguridad necesarias, según detallan desde la OCU, sin salidas de emergencia, con rejas en las ventanas, pasillos llenos de mercancías... Además, muchos de estos talleres pagan por prenda fabricada y . Además, las jornadas de trabajo de estos empleados duplican las de una jornada normal, . "Riesgos para la salud y el medioambiente": recientemente salió la noticia de que se encontraron sustancias tóxicas en algunas de las prendas de Shein, según una investigación llevada a cabo por GreenPeace. Asimismo, el concepto de 'usar y tirar' es algo que aplican en su día a día, convirtiendo todos los materiales en residuos. Mientras que las devoluciones de los consumidores no está del todo claro que se vuelvan a poner a la venta o que, directamente, se destruyan (pues en China esto no está prohibido, a diferencia de España).

recientemente salió la noticia de que se encontraron sustancias tóxicas en algunas de las prendas de Shein, según una investigación llevada a cabo por GreenPeace. Asimismo, el concepto de 'usar y tirar' es algo que aplican en su día a día, convirtiendo todos los materiales en residuos. Mientras que las devoluciones de los consumidores no está del todo claro que se vuelvan a poner a la venta o que, directamente, se destruyan (pues en China esto no está prohibido, a diferencia de España). "Fomento de un consumo insostenible": el 'slow fashion' se caracteriza por fabricar pocas unidades de cada prenda (y con materiales de calidad). Lejos del 'menos es más', Shein "apela directamente a la compra compulsiva y emocional".

Un problema globalizado

El sector de la moda, poco a poco, va siendo más consciente de la necesidad de una evolución hacia la moda sostenible. En este modelo tanto consumidores como fabricantes se comprometen a un consumo responsable de ropa, ya que la industria 'fashion' es una de las más contaminantes.

Por supuesto, aunque Shein parece ir más allá del 'fast fashion', son muchas otras las cadenas las que siguen esos pasos, especialmente a la hora de hacer producciones de prendas masivas a un bajo coste y conscientes de que una gran mayoría de artículos acabarán siendo residuos.

"Desde OCU apostamos por una regulación que contribuya a que las marcas más éticas y sostenibles sean más accesibles, penalizando a las que más contaminan y no asumen sus responsabilidades con los trabajadores", detallan. "Y, por supuesto, pedimos que se fomente una educación en sostenibilidad entre los consumidores, para que se valore el impacto de nuestras compras: el que algo sea barato no significa que no tenga un coste, un coste que, a la larga, acabamos pagando todos", finalizan.

