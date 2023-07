Esta es la prenda de invierno que Rocío Osorno se atreve a llevar en verano y que ahora puedes comprar en rebajas

Fueron la prenda estrella de la primavera, sobre todo en tejidos acolchados que también pudimos ver en abrigos, y, ahora, en verano, se han mantenido en su versión más ligera. Los chalecos continúan siendo tendencia esta temporada, aunque ahora apostamos por los modelos de lino o algodón e, incluso, para llevarlos como prenda única o con solo un top debajo. Así lo ha demostrado la influencer española Rocío Osorno, quien ha sorprendido a sus seguidores con un conjuntazo que tiene a esta prenda como protagonista. Se trata de un total look de Zara compuesto por un pantalón culotte estampado de lino a conjunto con un chaleco que la diseñadora ha combinado con un top verde.

Con este look, Rocío Osorno ha demostrado que no son solo una prenda para el invierno. Y sí, sabemos que te has quedado prendada de él, pero lamentamos decirte que está agotado. Sin embargo, hemos buscado otras opciones preciosas para este verano. Con un diseño similar, tanto por los detalles florales como por los colores azules, este chaleco bordado de Pedro del Hierro (Precio: 139 €. Ref 7316361) es una de las apuestas que deberías tener en el radar... ¡si no has podido conseguir el de Zara! Con corte crop y mangas anchas para provocar ese efecto oversize que impera en 2023, es una propuesta ideal para el verano pero también para el otoño si lo combinamos con una blusa blanca.

Este chaleco bordado no puede ser más bonito. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Chaleco bordado Descripción: Chaleco corto bordado multi color y con cierre con botones metálicos. Marca: Pedro del Hierro Rating: 4.9 Autor del rating: 20deCompras Precio: 139 Imagen:

Con ese aire boho que tanto caracteriza a la firma de ropa de Sara Carbonero, este chaleco en sangalo estampado de Slowlove (Precio: 24,99 €. Ref 6435007) es ideal para potenciar cualquier look con el mínimo esfuerzo. Eso sí, lo que más nos gusta de esta prenda es que ahora está a mitad de precio... ¡y aún disponible en todas las tallas!

Este chaleco 'boho' es capaz de ser el protagonista total. Springfield

Datos estructurados producto Nombre: Chaleco boho Descripción: Chaleco en sangalo estampado con cuello en pico, con cierre mediante botonadura frontal y con forro interior. Marca: Slowlove Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 24.99 Imagen:

Si hay algo que nos encanta de esta propuesta es que es perfecta para acudir a la oficina y potenciar esos vestidos que llevamos con sandalias. Y es que este chaleco blanco de Lefties (Precio: 25,99 €. Ref 1851/301/710) combina con cualquier prenda y la realza para darle este toque classy que exigimos en algunos momentos.

Este chaleco incluye falsos bolsillos y detalle de solapas. Lefties

Datos estructurados producto Nombre: Chaleco blanco Descripción: Chaleco blanco con cuello solapa y falsos bolsillos. Tiene cinturón del mismo tejido y cierre de botón a presión. Se puede usar como vestido. Marca: Lefties Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 25.99 Imagen:

Que el denim se ha convertido en un must este verano es indudable, y que con las altas temperaturas no nos apetece llevarlo, ¡también! A no ser, claro, que apostemos por este chaleco mini vaquero de High Spirits (Precio: 17,99 €. Ref 0495124) que, ahora, podemos comprar un 70% rebajado.

El 'denim' es un tejido básico de nuestro armario- Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Chaleco denim Descripción: Chaleco vaquero ‘crop’ con escote de pico, con dos bolsillos de vivos en el delantero, con cierre de botones y con acabado de picos en los laterales. Marca: High Spirits Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 17.99 Imagen:

El tejido acolchado triunfó la pasada temporada... ¡y también está presente este verano! En una versión ligera, como el modelo Leyre de High Spirits (Precio: 17,99 €. Ref 0495120), este tejido puede ser el protagonista de nuestro armario este verano. Con un estampado de flores y acabados bordados multicolor, esta alegre propuesta está, ahora, al 70% de descuento. Es abierto, ya que no cuenta con botones u otros cierres, para poder llevarlo sobre otras prendas.

El acolchado también es un tejido para el verano Springfield

Datos estructurados producto Nombre: Chaleco acolchado Leyre Descripción: Chaleco corto abierto acolchado con estampado de flores. Rematado en una cenefa bordada multicolor. Marca: High Spirits Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 17.99 Imagen:

Un clásico entre los chalecos es el corte tipo blazer, una propuesta perfecta para sobrevivir a los días de oficina en verano. Así es el modelo Tencel, de Esprit, a la venta en Cortefiel (Precio: 83,99 €. Ref 6435066), con un corte regular fit muy favorecedor. Su cuello de solapas, sus bolsillos frontales y su doble botonadura cruzada con un contraste precioso nos ha convencido para meterlo a nuestra cesta de la compra.

Este corte es un clásico para los chalecos. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Chaleco Tenzel Descripción: Chaleco regular fit con solapas y bolsillos frontales en color camel y largo hasta la cadera. Doble abotonadura cruzada a contraste. Su confección incluye lino. Marca: Esprit Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 83.99 Imagen:

De High Spirits y con un estampado muy veraniego, el chaleco Berry-Cake (Precio: 14,99 €. Ref 0495121) se merece estar entre nuestros favoritos. Para empezar, por su descuento del 70%, lo que nos permite conseguirlo por menos de 15 euros. Pero también nos encanta por su corte cropped, su tejido denim en color blanco y sus cierres con botones metálicos que contrastan con el resto de la prenda. Además, está disponible un pantalón a juego para crear uno de nuestros total looks favoritos de la temporada.

Este chaleco no puede ser más veraniego. Springfield

Datos estructurados producto Nombre: Chaleco estampado Berry Cake Descripción: Chaleco estampado en tejido denim con cierre de botones metálicos y bolsillos de vivos en el delantero. Marca: High Spirits Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 14.99 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cortefiel y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.