Crochet, flores y estilo 'boho': tres 'total looks' de las rebajas de Springfield que sí queremos

Las rebajas de verano ya han llegado para recordarnos que es el momento perfecto para renovar nuestro armario y hacernos con las tendencias que están marcando la temporada, como los total looks en colores neutros o vitamina. Una propuesta con aires uniformados que, sin embargo, nos ha acercado una explosión de estampados, caídas y formas varias ante la que nos hemos podido evitar caer rendidas, pues son la elección adecuada para cualquier evento que tengamos marcado en el calendario estival. ¿El secreto? Que con una sola elección podemos configurar un lookazo que levantará pasiones sin apenas habernos esforzado.

Por todo ello, hemos querido buscar los total looks más increíbles del verano de High Spirits (¡y con rebaja en Springfield!)… y, sí, ¡misión cumplida! Te lo demostramos con este conjunto de top y pantalón fluidos de bámbula con estampado floral y fondo verde. Los aires sesenteros, con remates ondulados al final de las mangas o las campanas, son los protagonistas de esta apuesta que, sin embargo, hemos elegido por un detalle minúsculo: nos declaramos fan del cierre tipo lazo con el que se ajusta la blusita, pues es tan elegante como sensual.

Los toques sesenteros son su punto fuerte, desde las campanas hasta los bordes ondulados. Springfield

Datos estructurados producto Nombre: Total look Catalina Descripción: Pantalón largo fluido de bambula, con goma en la cintura, con pierna ancha con volante en el bajo y con estampado de flores a conjunto con top cropped de manga corta con vuelo, con escote en uve con detalle de lazo delantero. Marca: High Spirits Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 46.18 Imagen:

Menos para la oficina y mucho más para una noche de playa es esta segunda opción de punto en color verde intenso que no podemos quitarnos de la cabeza. Formado por una falda midi con goma en cintura y sin aberturas y por un jersey crop de cuello cerrado y espalda abotonada con efecto cut out, este total look es todo lo que necesitamos para un verano plagado de momentos (¡y fotazas en Instagram!). Eso sí, si prefieres llevarlo por la ciudad debes saber que el crochet no lleva forro debajo así que deberás poner en práctica algún truco si no quieres que se transparente la ropa interior.

Se trata de un conjunto 'fishnet' muy juvenil y de inspiración 'boho chic'. Springfield

Datos estructurados producto Nombre: Conjunto Steamy Descripción: Falda de punto con goma en la cintura y con detalle de lazo, con punto pointelle, a conjunto con jersey crop de manga larga acampanada, con cuello redondo, con espalda con aberturas con cierre de botones. Marca: Springfield Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 62.98 Imagen:

Perfecto para los días un poco más frescos es el último de los total looks imperdibles de las rebajas de High Spirits, un conjunto vaquero blanco con estampado de fresas con aires noventeros. Nos gusta por los pantalones pesqueros y anchos, también por el chaleco crop con acabado en pico que recuerda al frac, dándole un toque masculino que contrarresta el punto infantil de la fruta y los colores pastel. En definitiva, ¡una apuesta redonda que necesitamos para este verano!

Una propuesta vaquera ideal para el verano... ¡y el otoño! Springfield

Datos estructurados producto Nombre: Conjunto Berry-Cake Descripción: Vaqueros de talle alto, con bolsillos en la parte delantera y trasera, con cierre de botón y cremallera, con pierna acampanada con largo tobillero y con estampado a conjunto con chaleco crop con cierre de botones metálicos. Marca: High Spirits Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 49.98 Imagen:

