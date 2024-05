La reina Letizia corta un vestido de Mango para convertirlo en top y crear un look muy original

Al mediodía de este martes, la reina Letizia se ha desplazado hasta Oviedo para presidir, un año más, el acto conmemorativo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que cada 8 de mayo se celebra en los 191 países en los que tiene presencia Cruz Roja.

La celebración de este 2024 además está marcada por la entrega de las Medallas de Oro al Centro San Camilo a la Federación Española de Enfermedades Raras, al cineasta Fernando León de Aranoa, al científico Fernando Valladares, a la Fundación Neuroderechos y a la Agencia Servimedia.

El reconocimiento de la acción voluntaria es muy importante para Cruz Roja, tal y como confirman desde la Casa Real, "ya que su implicación es la base fundamental de la actividad de la Institución". Este año, "la celebración estará marcada por la conmemoración de los 160 años de historia de Cruz Roja Española. Desde su fundación, Cruz Roja ha sido un actor clave en momentos históricos tanto dentro como fuera de España, incluyendo conflictos, pandemias, desastres naturales y las necesidades de la sociedad", añaden.

Para este día, la reina Letizia ha lucido un look cómodo con zapatillas blancas y protagonizado por un diseño de estreno que se ha comprado en una de sus firmas españolas asequibles favoritas y que, además, ha personalizado a su gusto: Mango.

El look más 'personalizado' de la reina Letizia

Para este acto, la reina Letizia ha lucido un look que combina dos de los colores que más triunfan en primavera, como son el blanco y el fucsia. En este sentido, ha apostado por unos pantalones planos de pinza, tiro alto y pernera ancha de lo más favorecedores, así como un 'dos piezas' de top y chaqueta de 'tweed' Mango que ella misma ha personalizado.

Sin duda, estos dos diseños de 'tweed' del look de la reina son los que diferencian el look. Por un lado, doña Letizia se ha comprado una chaqueta confeccionada en este tejido, de diseño corto y recto, manga larga y cuatro bolsillos de parche en la parte delantera, así como cierre de cremallera. Y, por otro lado, ha combinado esta pieza con un top a juego que, si buscamos en la colección de la firma barcelonesa, no existe. Pero, ¿de dónde lo ha sacado entonces la reina?

La reina Letizia es recibida por el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón (d), y la presidenta de Cruz Roja España, María del Mar Pageo, este martes a su llegada al acto conmemorativo del Día Mundial del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebrado en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. EFE/J.L.Cereijido EFE

Esta chaqueta de Mango, que encontramos disponible en todas las tallas en la web online de la marca española por 69,99 € (Ref. 67015759-SIENA-LM), cuenta con un vestido corto a juego para permitir crear un 'total look', sin embargo la reina ha decidido cortarlo para hacerlo top.

Chaqueta de 'tweed' de Mango Mango

El vestido original es un diseño corto, con cuello redondo, sin mangas y bajo desflecado, de estilo muy setentero. Sin embargo, como podemos apreciar en el estilismo de la reina, doña Letizia lo habría personalizado 'metiendo tijera' y dejándolo en formato 'crop top' para combinarlo con sus pantalones blancos. De momento, también cuenta con 'stock' en todas las tallas (desde la XS a la XXL) por 49,99 € (Ref. 67065757-SIENA-LM).

Vestido corto de 'tweed' de Mango Mango

Por supuesto, a modo de calzado, la reina sigue apostando por las zapatillas a causa de su dolencia en el pie derecho. Y, una vez más, ha elegido las 'sneakers' blancas que suele llevar a sus últimos actos.

La reina Letizia corta un vestido de Mango para convertirlo en top y crear un look muy original EFE

No será hasta el próximo sábado 18 de mayo cuando volvamos a ver la reina Letizia en un acto. Además, este fin de semana presidirá uno muy especial, como así es la final de la Copa de la Reina 2024, entre el FC Barcelona y la Real Sociedad de Fútbol.

