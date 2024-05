El truco para ponerse morena sin tomar el sol y no es un bronceador de los que deja mancha

Conscientes de los riesgos que entraña tomar el sol sin precaución, cada vez somos más las mujeres que buscamos fórmulas seguras para aumentar la pigmentación y lucir una piel bronceada y radiante. Un color que, además de favorecernos, nos recuerde que el verano está a la vuelta de la esquina y con él, las vacaciones que tanto ansiamos, ya sean para sacar partido a la piscina de nuestra ciudad o para visitar el destino de Portugal del que todos hablan porque recuerda a Venecia.

Por eso, no es de extrañar que la búsqueda de cosméticos aceleradores se haya multiplicado en los últimos días, pero también las preguntas sobre qué bronceadores son buenos o cómo hay que aplicarlos para que no dejen mancha. Y es que no todos los que se comercializan tienen los resultados que esperamos, como más de una hemos comprobado (¿alguien más que acabara naranja y a ronchas?).

Así, además de escoger aquellas fórmulas basadas en ingredientes naturales que respeten nuestra piel, es esencial saber cómo aplicar un autobronceador para evitar las manchas. ¿Hace falta llevar guantes? ¿Exfoliarse? Respondemos a esta y otras dudas para que puedas aplicar tu acelerador del moreno y obtener los mejores resultados sin sustos.

Cómo potenciar un bronceado natural y brillante

Los bronceadores son la solución para no tener que tomar más horas el sol de las recomendadas Pexels.

Además de seguir una alimentación saludable y equilibrada, pero rica en betacarotenos, en la que la hidratación sea constante, hay otros gestos que pueden favorecer un bronceado bonito y duradero. Y echar mano de los aceleradores es el primer paso, aunque, eso sí, aplicándolos como es debido para que el resultado sea natural y brillante.

Para ello, y antes de usarlo, es recomendable comprobar siempre si el autobronceador que se ha escogido sienta bien a nuestra piel: extiende una cantidad pequeña en una zona y comprueba que no reacciona ni se irrita cuando pasen algunas horas.

Si no hay nada que indique lo contrario, es hora de aplicar el acelerador, pero, ¡cuidado! Hay que hacerlo siempre sobre la piel limpia y exfoliada para evitar las manchas, siendo, después, muy exhaustivas con la hidratación. De ella depende, en gran medida, la duración del color.

Y, ojo, llevar un acelerador del bronceado no te exime de ponerte crema con protección solar. No hacerlo, además de ponerte en riesgo, solo conseguirá que el color no sea uniforme y mucho menos duradero.

Los mejores aceleradores del bronceado para el verano

La experiencia y las pruebas acierto-error nos han llevado a descubrir fórmulas que sí que nos gustan y que, lejos de resultados artificiales, potencian un bronceado natural y brillante. Uno de ellos es el Radiance Self-Tanning Cream de Freshly Cosmetics, la crema que eligen las que quieren estar morenas en tres días y a la que deberías darle una oportunidad porque, confirmamos, ¡funciona!

Bronceador Radiance Self-Tanning Cream. Freshly Cosmetics

Este bronceador nos encanta por su capacidad de conseguir un tono natural de forma gradual y duradera sin exponernos al sol. Y lo logra en solo tres días en el que vemos resultados tras la primera aplicación, lo que nos permite adaptar el tono deseado. Eso sí, es recomendable que, el día previo al primer uso, exfoliemos nuestra piel. Después, se aplica por todo el cuerpo a diario hasta conseguir el bronceado deseado y, para mantenerlo, se repite esta rutina cada dos días. También es recomendable hidratar la piel cada día antes de usar esta crema para lograr un acabado uniforme. Y por supuesto, fundamental aplicar crema solar con factor de protección cuando nos expongamos al sol.

La nueva fórmula de Addition Concentré Eclat Corps, de Clarins, es otra de las opciones a tener en cuenta. Enriquecido con aloe, este bronceador corporal protege y suaviza la piel para hidratarla al máximo al tiempo que consigue subirnos el color. Cabe destacar que no hay que preocuparse por el tono: es apto para todos los tipos de piel.

Este cosmético se adapta a todos los tonos de piel en solo unas horas. Sephora

¿Cómo aplicar el autobronceador en la cara?

El rostro bronceado nos fascina... ¡y ahora podemos conseguirlo más fácilmente! Unsplash

Numerosas usuarias se preguntan si los potenciadores de bronceado son aptos también para el cutis, ya que, de forma habitual, solemos escoger tratamientos diferentes, como ocurre con las cremas hidratantes. Pero, en el caso del Radiance Self-Tanning Cream de Freshly Cosmetics, podemos confirmar que sí: este bronceador de cuerpo es para la cara.

Eso sí, antes de aplicarlo, hay que seguir los mismos pasos que haríamos con el cuerpo. Una buena limpieza y exfoliación para evitar que queden restos que puedan afectar a la uniformidad del color y aplicar siempre haciendo círculos y hasta cu completa absorción.

No obstante, si se prefiere apostar por una fórmula algo más completa que, además de potenciar el moreno, trate y cuide la piel, el sérum bronceador es la clave. Este cosmético, enriquecido con otros activos para nutrir la piel, aumenta la pigmentación sin aportar un exceso de grasa al tiempo que aporta antioxidantes que la protegen de la acción de la piel. Al menos, en el caso del Chocolate Self-Tanning Serum, uno de los más vendidos de Freshly.

