La reina Letizia emplumada para recibir a los miembros de la OTAN

Este fin de semana, los dirigentes de la OTAN se han personado en Madrid para participar en la sesión anual de la asamblea parlamentaria de la organización. Coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de la incorporación de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, los reyes los recibieron en audiencia en el Palacio Real.

Este evento se trata de la continuación de la gran cumbre celebrada el pasado junio, donde hicieron una evaluación de los temas tratados entonces, como la guerra de Ucrania. Al ser una reunión de menor nivel conlleva un despliegue más reducido que el anterior, por lo que esperábamos un look de Letizia más simple y sobrio, pero nada más lejos de la realidad.

Ayer la reina recibía a los miembros de la OTAN con un espectacular 'total look' negro en el que todo jugaba a su favor, desde el diseño del traje hasta el peinado y la joyería, dejándonos un conjunto de sobresaliente.

Letizia se decanta por las plumas para recibir a los miembros de la OTAN GTRES

La pieza fundamental con la que se componía el resto de su 'outfit' era la americana entallada con plumas de avestruz y pedrería en las mangas firmadas por Pertegaz, lo que no nos sorprende ya que es su diseñador de cabecera. La reina ya confió en el modista turolense en muchos estilismos, pero el más importante fue el de su vestido de novia.

Letizia acompañó esta 'statement piece' con unos pantalones rectos a tono y un top con escote bajo para completar el look de oficina más estiloso que puedas llevar, con el que seguro arrasarás en el 'after work'. Este traje no es nuevo, pero sí muy importante para la reina, puesto que lo estrenó en los Premios Princesa de Girona del 2019 y le valió una lluvia de halagos y críticas positivas.

El look ganador de Letizia para recibir a los miembros de la OTAN GTRES

Letizia no ha querido ni por un momento pasar desapercibida y se ha ayudado tanto de su ropa como de su 'beauty look'. En el maquillaje ha optado por un ahumado en tonos rojizos y un fuerte 'eyeliner' que enmarcaban su mirada y potenciaba el verde de sus ojos. Por otro lado, el moño de bailarina con un ligero tupé le aportaba mucha presencia y carácter, dejando ver también los pendientes forma de pluma de Chanel, uno de sus favoritos. Por supuesto, no podía faltar el anillo de oro de Karen Hallam.

En cuanto a los zapatos, la reina ha dicho un no rotundo a llevar calzado plano y ha caminado por los pasillos del palacio con unos salones de tacón semitransparentes con tiras de ante negro y vinilo firmados por Manolo Blahnik.

Aunque le haya tocado trabajar un domingo, Letizia no descansa y hoy presidirá, junto a Felipe VI, la reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona.

Galería: Los mejores looks casuales de la reina Letizia

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.