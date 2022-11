Si la carta de Hogwarts todavía no te ha llegado no pasa nada, porque quien sabe que su mundo no es el muggle no necesita que una carta se lo confirme. Esto lo sabe muy bien Women'Secret, firma que desde hace unos años sorprende con colecciones dedicadas a la saga Harry Potter muy cutes. De hecho, con sus pijamas, batas y accesorios consigue que la gente se sienta como en una casa del Colegio de Magia y Hechicería, al menos, en sus sueños. Este año, no iba a ser menos, así que Women'Secret ha lanzado multitud de pijamas de Harry Potter que están arrasando y todavía más ahora que están rebajados.

Hay modelos a más de la mitad de su precio que, seguro, te encantarán. ¡Esto sí que son unas rebajas mágicas! Así que, si no quieres perderte la ropa de cama digna de un alumno de Hogwarts o unos modelos de pijamas muy ‘cutes’ con la lechuza de Harry Potter, Hedwig, echa un vistazo a las ofertas antes de que terminen. Y, para ayudarte a elegir, desde 20deCompras hemos seleccionado los modelos con mejor relación calidad-precio (¡y todos ellos cien por cien algodón!).

-Uno de los favoritos a mitad de precio. Hedwig es más que solo una lechuza, es la lechuza blanca de Harry Potter que se convierte en una heroína en la saga mágica, así que no es de extrañar que este pijama tan cute de Hedwig esté entre los top ventas del ecommerce. Aprovecha, porque ahora tiene más del 50% de descuento y puede ser tuyo por 16 euros.

¡Cien por cien algodón! Women'Secret. Diseño: 20deComprar vía Canva.

-¡Expecto Patronum! Uno de los encantamientos de la saga Harry Potter es Exprecto Patronum y uno de los pijamas más bonitos de Women'Secret también es este. Por su puesto, es cien por cien algodón y de manga larga para este invierno.

Con goma elástica para que se acomode a tu cuerpo. Women'Secret

-Para los amantes del pijama camisero. Este modelo camisero, cien por cien algodón, de manga larga y con cuello de solapa seguro que te encanta. En el bolsillo frontal tienes el escudo de Hogwarts bordado para sentirte como en casa y es muy elástico para que no te moleste por la noche.

¡Con un 30% de descuento! Women'Secret. Diseño: 20deCompras Vía Canva.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Women'Sectret y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.