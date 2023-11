Debate en redes: qué es la alta costura y en qué se diferencia de la firma de moda de la 'streamer' Biyin

La semana pasada nos despertábamos con la noticia de que Biyin, una de las 'streamers' de España con mayor recorrido dentro de Twitch, presentaba Malavita, su primera firma de ropa con toques urbanos y cuyas modelos estaban creadas mediante Inteligencia Artificial.

La noticia no trascendió más aparte del uso de las nuevas tecnologías en la moda, que cada vez están más presentes en el sector, y se comentó que tipo de prendas presenta, además del estilo de la misma firma con un marcado espíritu urbano que podemos encontrar en los 'crop tops' gráficos, sudaderas, camisetas y 'bombers'.

Sin embargo, ha sido a partir de uno de los últimos directos de Biyin que se ha desatado la polémica debido a ciertos comentarios sobre la alta costura y la firma Dolce & Gabbana. Según cuenta la 'streamer', los precios "no son para todo el mundo", porque "la ropa de calidad cuesta" y ha calificado su marca como alta costura.

"Esto no es de lujo, es de alta costura, pero no es de lujo", argumentaba la diseñadora novel. Ha sido esta frase, junto con la de que Dolce & Gabbana es una marca "de canis", la que ha revolucionado a los expertos en moda, y es que Biyin (cuyo nombre real es Sara Moledo) no puede estar más equivocada.

'Crop top' 'Mala f*cking vita' de la firma Malavita Malavita

Qué es la alta costura

Si bien la alta costura es lujo, no todo el lujo es alta costura. Este termino protegido por la ley francesa y otorgado por la 'Chambre Syndicale de la Haute Couture' (Cámara Sindical de Alta Costura), cuyas reglas declaran que solo "esas compañías mencionadas en la lista hecha cada año por una comisión situada en el Ministerio de Industria tienen derecho a usar la designación 'Haute Couture'".

Para conseguir que una firma sea denominada como alta costura y poder utilizarlo tanto en publicidad como en cualquier otro ámbito, se deben seguir todos los criterios y reglas establecidas en 1945 y actualizadas en 1992:

Contar con un atelier ubicado en París con un equipo de trabajo de mínimo 20 personas a tiempo completo. Presentar 2 colecciones como mínimo por año en las temporadas regulares: primavera/verano, otoño/invierno, en las cuales deben incluirse prendas tanto para el día como para la noche, y que contenga como mínimo 50 diseños originales.​ Realizarle al cliente privado, más de una prueba en compañía de los costureros para diseñar la prenda a su medida. Cada prenda diseñada y confeccionada debe ser única y exclusiva, las cuales serán calificadas por el jurado que conforma la Federación Francesa de Alta Costura. También debe tener a disposición a un grupo de expertos denominados 'les petite mains', que son modistos que invierten una gran cantidad de tiempo en la confección manual de vestidos de alta costura. La confección debe hacerse en su mayoría a mano, evitando el uso en lo posible de la máquina de coser. Cada pieza debe tener una cantidad mínima de horas empleadas en su elaboración, como un ejemplo de esto, en el caso de los vestidos largos, debe ser de aproximadamente 5 horas.

Valentino alta costura FW23 spotlight.launchmetrics

Que firmas son oficialmente alta costura

Actualmente, las firmas que cumplen con todos los requisitos y cuentan con la distinción de alta costura son Chanel, Alexis Mabille, Alexandre Vauthier, Bouchra Karrar, Adeline André, Christian Dior, Franck Sorbier, Givenchy, Giambattista Valli, Jean-Paul Gaultier, Julien Fournié, Maison Margiela, Maurizio Galante, Schiaparelli, Stéphane Rolland.

Sin embargo, durante la temporada de desfiles 'Haute Couture', podemos encontrar con algunas firmas invitadas puntuales y fijas. Elie Saab, Valentino, Fendi, Azzedine Alaïa, Giorgio Armani, Versace o Viktor & Rolfson son invitados habituales, aunque también hemos podido encontrar a la española Juana Martín en tres ocasiones.

Elie Saab alta costura FW23 spotlight.launchmetrics

Por qué Malavita no es 'Haute Couture'

Para crear Malavita, Sara contó con la ayuda de la empresa Fabbric que, según Business Insiders, fabrican tanto en Europa como en Asia. Por lo que, al no tener un taller en París, la firma no podría ser considerada alta costura.

Sin embargo, tampoco cumple con los demás requisitos, como confeccionar a medida con varios 'fittings', cada una de las prendas no son únicas y no se confecciona a mano, entre alguna de las otras normas que no sigue.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.