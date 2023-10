Esta es la modelo de Instagram que cobra 4.000 euros al mes y no existe en la vida real

Si hablamos de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, la realidad supera (casi) a la ficción. Con la aparición de ChatGPT hemos descubierto nuevas formas de utilizar estas herramientas a nuestro favor, al igual que la explosión de las IAs que cambian la voz (como los audios virales en España de Quevedo o Rosalía cantando canciones que no son suyas) o las que cambian las caras de una forma prácticamente imperceptible.

No obstante, los más seriéfilos todavía muestran cierta reticencia a abrazar por completo esta nueva realidad, y es que Black Mirror lleva mostrándonos durante años los peligros que esto puede traernos, enseñando la otra cara de la moneda.

Si bien está inspirado en un futuro distópico, un capítulo de la última temporada se ha acabado haciendo realidad, y es que Meta ha creado mediante la inteligencia artificial un total de 28 perfiles de Instagram de famosos como Kendall Jenner o Paris Hilton, que han vendido sus derechos de imagen por 5 millones de dólares, según publica el medio estadounidense especializado The Information.

Al parecer, las redes sociales se han convertido en el caldo de cultivo perfecto para este tipo de acciones, avanzando tan rápido que lo que salió hace tan solo unos días, ahora está completamente obsoleto, pasando de 'influencers' clones de otras famosas a concebir una modelo de Instagram utilizando tan solo una IA y que no existe en la vida real.

Su nombre es Aitana López y la podemos encontrar en esta red social como fit_aitana, siendo una creadora de contenido enfocada en estilo de vida. Su creación es obra de The Clueless, un espacio montado en una de las ciudades más importantes de Barcelona por Rubén Cruz y Diana Núñez. Se trata de una agencia de modelos creadas con inteligencia artificial, una novedad que está revolucionando el mundo de las 'influencers'.

Aitana López es una de sus creaciones que más impacto están generando en redes sociales. Su pelo teñido de rosa y un físico perfecto ha atrapado a miles de usuarios en aproximadamente cuatro meses, consiguiendo casi 90 mil seguidores en Instagram.

Sin embargo, esto no es, ni de lejos, lo más sorprendente de esta IA, y es que la 'influencer' cobra 4.000 euros al mes y la invitan a eventos exclusivos y a viajes pagados, como si fuese una modelo de carne y hueso convencional.

Su perfil en Instagram no es muy amplio, ya que de momento solo cuenta con cuarenta y siete publicaciones. En cada una de ellas refleja su especial gusto por el mundo 'fitness', luciendo variedad de looks de estilo 'comfy', aunque también destaca su pasión por la lencería y los bikinis. Además, se la considera una amante del 'gaming' y una 'cosplay lover', pero en su Instagram no los da a conocer.

Las modelos de inteligencia artificial toman la delantera

Aitana López se ha convertido en una de las primeras 'influencers' creadas por IA donde no hay ninguna persona detrás, sin embargo, la industria de la moda ya lleva unos años experimentando con estas tecnologías. Hace tres años, la modelo Sinead Bovell habló en Vogue sobre el intrusismo de la inteligencia artificial en su sector, pronosticando que, al final, la IA le iba a quitar el trabajo.

No podemos evitar pensar en una de las últimas campañas de Ralph Lauren, donde lo que predijo Bovell se ha hecho realidad. Pese a ser falsa, muchas personas no solo han pensado que se trata de un 'photoshoot' real de la firma, sino que la mujer de las imágenes se ha tomado como una modelo real.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.