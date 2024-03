Premios Oscar 2024: estas son las tendencias en vestidos que veremos en la alfombra roja

La noche del 10 de marzo tendrá lugar la entrega de los Oscar y esto quiere decir que podremos seguir en directo una de las alfombras rojas más impresionantes del año. El desfile por la 'red carpet' de actrices internacionales previo a la gala, conforma un crisol de tendencias que anticipan qué llevarán las invitadas durante la temporada de eventos, o bien qué decisiones de estilo deberían evitar a toda costa para no ser una de las peor vestidas.

En cualquiera que sea el caso, estos errores y aciertos serán juzgados basándonos en lo que ya vimos sobre la pasarela algunos meses atrás. Estas son las cuatro tendencias que esperamos ver en la alfombra roja.

Cuatro tendencias en vestidos para la alfombra roja de los premios Oscar

Alberta Ferretti SS 2024 Spotlight Launchmetrics

Blanco y transparencias con marcado aire romántico, como dictan las colecciones de Alberta Ferreti y Bondi Born sobre la pasarela. La pureza de este color es una apuesta perfecta para eventos especiales si se combina con accesorios joya o metales envejecidos, ¿quién se atreverá a pisar así la alfombra roja de los premios Oscar?

Bondi Born SS 2024 Spotlight Launchmetrics

Y de la pureza del color más minimalista, a los colores y las texturas más vanguardistas. Úrsula Corberó ya adelantó esta tendencia en la alfombra roja de los premios Feroz y polarizó las redes sociales, ¿qué efecto tendrá en los Oscar si alguna invitada aparece así?

Asai SS 2024 Spotlight Launchmetrics

La tendencia de la que hablamos son los vestidos red, tejidos o calados, que dejan ver la piel y la lencería a través del mismo como una versión 2.0 de los diseños 'naked' que conquistaron las alfombras rojas de temporadas pasadas.

Alberta Ferretti SS 2024 Spotlight Launchmetrics

La tercera tendencia para los vestidos que esperamos ver sobre la alfombra roja de los Oscar viaja desde el pasado y se moderniza creando siluetas sugerentes y realzando la feminidad. El corsé se convierte en una pieza clave en estilismos de noche, palabra de Jcpajares y Siriano.

Jcpajares SS 2024 Spotlight Launchmetrics

Bien sea con finos tirantes o palabra de honor, esta prenda que ciñe el cuerpo y marca la cintura explora sus formas más originales y con sus características lazadas dan una apariencia 'coquette' a la vez que provocativa digna de captar la atención de todos los flashes.

Siriano SS 2024 Spotlight Launchmetrics

Lucir piel está de moda, ya lo han demostrado las pasadas tendencias que te hemos presentado y que esperamos ver en la alfombra roja de los premios Oscar, y por eso la última de estas cuatro tendencias no podía ser otra que el 'cut out'. Eso sí, estratégico y como no lo hemos visto antes.

Bondi Born SS 2024 Spotlight Launchmetrics

Bondi Born y Cucculelli son solo dos de una larga lista de firmas de moda que apostaron por estos cortes en sus prendas durante las colecciones de primavera-verano de 2024. Incorporados en vestidos de noche y localizados en los laterales de la cintura, juegan con la ilusión óptica de tener esta zona del cuerpo mucho más estrecha.

Cucculelli SS 2024 Spotlight Launchmetrics

