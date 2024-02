Los Premios Goya 2024 se acercan y no podemos esperar para ver los impresionantes 'looks' que las 'celebrities' van a llevar sobre la alfombra roja de los premios del cine en España. Talento, innovación y creatividad, se unen este sábado 10 de febrero para celebrar el séptimo arte.

Cada año, la ceremonia de los Goya no solo celebra las mejores obras cinematográficas y los actores que participan en ellas, sino que la alfombra se convierte en una auténtica pasarela donde las actrices más veteranas y las actrices revelación ponen de manifiesto su gusto por la moda, de la mano de los diseñadores más top. Estos Goya 2024 prometen, y sabemos que los estilismos darán que hablar durante días. Mientras tanto, hacemos un resumen de los mejores vestidos de la historia de los Premios Goya.

Nieves Álvarez, en los Premios Goya 2013

No podemos prometer que la presentadora y modelo no vaya a salir más de una vez en este 'ranking', ya que sus looks —además de no pasar desapercibidos— son siempre impresionantes. Pero hay uno de Nieves Álvarez en concreto que fue elogiado en todos los medios del país y, desde entonces, marcó un 'antes y un después' en lo que respecta a un buen vestido para la 'red carpet' española.

Nieves Álvarez en los Goya 2013 Carlos Alvarez/Getty Images

Hablamos del espectacular vestido en blanco y negro con gran rosetón rojo de Stephan Rolland Alta Costura. Lo sabíamos de sobra, pero con este look en 2013, Nieves Álvarez se pasó el juego.

Penélope Cruz, en 2023

El año pasado la actriz deslumbró con un diseño negro de Dolce&Gabanna de palabra de honor, con transparencias y una falda asimétrica con superposición de capas, creando uno de los looks más especiales de Penélope que acompañó con un flequillo que no para de ser tendencia.

Penélope Cruz con vestido goyesco de Dolce&Gabanna Juan Naharro

Macarena Gómez, en 2019

Es el momento más divertido de la alfombra roja de los Premios Goya, cuando aparecen Aldo Comas y Macarena Gómez, siempre con una temática conjunta y de lo más atrevida. Pero esta vez, el look de la actriz, acaparó todas las miradas por su elegancia y sofisticación.

Macarena Gómez Goya 2019 Getty Images/iStockphoto

En la gala de 2019, brilló con una estética de cuento, con este diseño de Teresa Helbig en color blanco y negro con capucha semitransparente.

Paula Echevarría, en 2013

Paula Echevarría, Goya 2013 Getty Images

Este vestido dio que hablar durante días y todavía nos acordamos de él. El look que llevó Paula Echevarría en la gala del año 2013. Un espectacular vestido largo de 'paillettes', en color verde y escote en uve de Dolores Promesas Heaven. Todavía no lo superamos.

Amaia Salamanca, Goya 2016

Amaia Salamanca, con espalda al aire, de Pronovias.

Está bien, Amaia Salamanca ha llevado vestidos muy espectaculares; pero este de 2016 en rosa empolvado, además de ser un color poco común en esta gala, le sentaba como un guante y el escote de espalda, sencillamente maravilloso. La guinda del pastel del diseño de Hervé Moreau, lo puso el bolso de color azul de Bvlgari.

Goya Toledo, en 2020

Goya Toledo, en los premios de 2020. Getty Images

Otra habitual de estos premios y que nunca decepciona es Goya Toledo. Aunque es difícil quedarse con uno, ya que cuenta con una colección de vestidos impresionantes en la alfombra roja, la fantasía de vestido que la actriz llevó a los Goya en 2020, se merece una ovación. Con un escote de escándalo y aires de ninfa, este vestido de Elie Saab triunfó.

Nieves Álvarez, en 2019

De Elie Saab.

Que nadie se sorprenda que ya habíamos dicho que seguramente la modelo repetiría en el ranking. Y es que este vestido que llevó la presentadora en los Goya 2019 bien lo merece. De aires arquitectónicos y una impresionante caída, Elie Saab se inspiró en Gaudí para un diseño que Nieves Álvarez llevó con orgullo.

Silvia Abascal, Goya 2019

Silvia Abascal Goya 2019 Getty Images/iStockphoto

No hay palabras para describir el vestido que Silvia Abascal llevó a la gala de 2019 en colores morados y blancos. La actriz eclipsó en la alfombra roja con este diseño de Marchesa.

Elena Anaya, 2015

La directora Beatriz Sanchís, junto a la actriz Elena Anaya. JORGE PARÍS

El look de Elena Anaya en los Premios Goya 2015 también fue muy comentado. La actriz en 2012 apostó por un vestido blanco de corte griego. Y, en 2015, la actriz repitió en color, esta vez con una línea tipo egipcia, de la mano de la firma española Sybilla.

Paula Echevarría, Goya 2017

La actriz Paula Echevarría, posa con un vaporoso vestido rojo a su llegada a la gala de los Premios Goya 2017. JORGE PARÍS

Paula Echevarría también repite en el 'ranking' de los mejores vestidos. Y es que faltaba uno de color rojo. Esta vez, de la mano de Jorge Vázquez. Aunque las opiniones estuvieron divididas, el tul semitransparente, la caída de la cola y los pendientes en verde para romper el monocolor, en conjunto, fue una apuesta acertada.

