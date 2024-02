De Amaia a Niña Pastori: así es el estilo de las mujeres que actuarán en los Goya 2024

Se acercan los premios del cine en España, una cita que reúne a los actores más reconocidos, buenas actuaciones, y mucha, mucha moda. La alfombra roja de los Premios Goya nos tiene acostumbradas a los ‘looks’ más impresionantes. Recuerda: este sábado 10 de febrero tienes una cita importante con los premios más esperados del panorama nacional.

Durante la gala, varios iconos de la música deleitarán a los asistentes con sus actuaciones. Estamos deseando ver los ‘looks’ que llevarán figuras tan relevantes como Amaia, Niña Patori, María José Llergo, India Martínez y Silvia Pérez Cruz. Mientras tanto, vamos a hacer una recopilación del estilo de cada una, para hacernos una idea del estilismo que podremos ver en nuestra cita del 10 de febrero.

Amaia

La de Pamplona cuenta con un estilo 'preppy' con toques 'vintage'. Es una profunda admiradora de Marisol y, en algunos de sus 'looks', nos recuerda a ella, por esos estilismos dulces con un punto 'coquette'. También la hemos visto en alguna ocasión con transparencias.

La cantante Amaia puede que opte por algún brillo o lentejuela, con aires de años 60-70s. Tampoco nos extrañaría algún vestido 'cut out' discreto y elegante, aunque solemos verla con 'looks' de dos piezas. En cualquier caso, la ex triunfita no decepcionará.

Niña Patori

Es una veterana de la música y sus looks nunca pasan desapercibidos. Con aires flamencos y tejidos vaporosos, la artista nos tiene acostumbradas a vestidos con estampados, volantes y colores alegres.

¿Qué esperamos de Niña Pastori? Un vestido con vuelo y un poco de cola, de manga larga, acampanada (o con volantes), un escote sutil y puede que veamos algún fleco.

María José Llergo

La cantaora española de 29 años representa un estilo flamenco moderno. Podríamos definirlo como una mezcla de las dos artistas anteriores.

María José Llergo suele ser fiel a su vena artística, con cuerpo, pero sin estridencias. ¿Qué esperamos de ella? Un vestido o un mono ajustado, de color rojo o negro y, puede que con algún tul.

India Martínez

Nuestra India nunca decepciona. Con vestidos cortos, largos, de rejilla, con transparencias o lentejuelas. La cantante cordobesa se atreve con todo, además, su pelazo es su seña de identidad.

Votamos por un vestido ajustado con brillo —o un dos piezas— y su pelo suelto. Nos decantamos por el plateado o el blanco. Ya veremos.

Sílvia Pérez Cruz

Un estilo boho con un toque ‘coquette’, así definimos el estilo de Sílvia Pérez Cruz. La catalana nos tiene acostumbradas a ‘looks’ sencillos, pero con garra.

Un pelo rizado con volumen, suelto o con un medio recogido y algún toque rojo en su look. No queda mucho para salir de dudas.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.