Taylor Swift arrasa en los Grammy 2024: estos han sido los looks más impactantes de la alfombra roja

Los premios Grammy 2024 van a dar mucho que hablar los próximos días, y es que esta gala ha llevado nombre de mujer, en concreto, el de Taylor Swift. La artista ha batido el récord de la persona con más Grammy al mejor álbum del año, superando a Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder al llevarse el gramófono a casa gracias a Midnights. Sin embargo, no todo queda ahí, y aunque muchos fans esperaban con ansias el anuncio de la nueva regrabación de Reputation Taylor's Version, la estrella sorprendió a todos sobre el escenario cuando reveló en primicia que su undécimo álbum de estudio saldrá el 19 de abril bajo el nombre de The Tortured Poets Department.

Toda esta noche de emociones la vivió con un espectacular vestido blanco y accesorios algo punk, aunque sus compañeras no se quedaron atrás. La alfombra roja de estos Grammy 2024 estuvo llena de sorpresas, con estilismos que no dejaron a nadie indiferentes, donde las protagonistas fueron Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Miley Cyrus, Billie Eilish y Lana Del Rey.

Como nos ha demostrado en años anteriores, el 'photocall' de la gala se ha convertido en el patio de recreo para las artistas, que dejan volar su imaginación con looks icónicos donde dejan claro que el código de vestimenta es 'lo que tú quieras', y este 2024 no ha sido una excepción.

Taylor Swift

Los Grammy 2024 fueron 'la noche' de Taylor Swift, en la que no solo batió records y anunció nuevo álbum, sino que lo hizo arrasando con un espectacular -y muy sexy- vestido de Schiaparelli con una gran abertura en la falda que dejaba a la vista sus piernas. Como accesorios, lució un 'layering' de collares y guantes de ópera negros, a juego con las sandalias.

Miley Cyrus

Con un peinado de leona, Miley Cyrus posó en la alfombra roja con un 'total look' de inspiración egipcia firmado por Maison Margiela, en el que no podían faltar los famosos zapatos Tabi. Como vestido, llevó un diseño de red dorado con adornos estratégicos para no mostrar de más.

Lana del Rey

El estilo 'coquette' se coló en la alfombra roja gracias a Lana del Rey, aunque la artista decidió darle ciertos toques góticos con un 'total look' negro. El vestido, de largo por encima de la rodilla, mangas abullonadas y estampado de flores, lo combinó unos guantes de organza a tono y aprovechó la ocasión para estrenar flequillo.

Olivia Rodrigo

Si bien no arriesgó con su look, Olivia Rodrigo fue fiel a su estilo con un vestido de tirantes dobles en color champagne de Versace 'vintage', adornado con pedrería roja y brillante por toda la prenda.

Billie Eilish

Quien también siguió su estilo fue Billie Eilish, que apareció en los Grammy con su habitual conjunto 'oversize', esta vez combinada con una bomber de Barbie (película por la cual se ha llevado el premio canción del año por What Was I Made For?) con una camisa y corbata debajo. Todo firmado por Chrome Hearts.

Dua Lipa

La nueva pelirroja de moda apareció con un inesperado y divertido vestido plateado de Courrèges, con escote de pico extra pronunciado -adornado con joyas de Tiffany & Co-, dos 'cut-outs' en los laterales y repleto de 'paillettes'.

Doja Cat

Nada más aparecer por la alfombra roja, Doja Cat nos dejó con la boca abierta con un look que une el 'grandmacore' (estilo de abuela) con el vestido transparente más sexy de Fındıkoğlu. Además del momento 'free the nipple', en el que mostraba ambos pezones, la artista pensó que sería buena idea usar una gorra verde militar del revés para completar el conjunto.

Paris Hilton

No sabemos si su 'hit' Stars are blind acredita a la heredera para estar en la alfombra roja, sin embargo, su vestido ha hecho que se gane el puesto. La heredera de los Hilton apareció en el 'photocall' con un vestido con transparencias en color aguamarina, extremadamente entallado y con 'cut-outs' en los laterales firmado por Reeem Acra.

Laverne Cox

Entre los looks más extravagantes de la noche, tenemos el vestido de Laverne Cox firmado con Comme des Garçons. Si ya el color rojo es de por sí llamativo, la falda superabultada con detalles en vinilo la hacían destacar aún más.

Madison Beer

Madison Beer se ha colado en las listas de las mejor vestidas, y no es para menos. Su look de inspiración nupcial firmado por Marmar Halim lo tiene todo para triunfar: escote corazón, corsé y una gran falda de estilo princesa con una larga cola.

Dawn Richard

Quien se ha llevado el premio al look más excéntrico ha sido la cantante Dawn Richard que, si bien apareció con un vestido rojo de Khosrov bastante sencillo, los tirantes de árboles con hojas no nos permitieron quitarle los ojos de encima.

