Chanel, más 'coquette' que nunca, inunda la pasarela de la Semana de la Alta Costura de París con lazos

Virginie Viard, la directora creativa de Chanel, se ha vuelto a superar al traernos una colección 'Haute Couture' digna de Karl Lagerfeld. La diseñadora se sumerge por completo en una de las últimas tendencias que más están dado que hablar en redes sociales, creando diseños más atrevidos con toques extremadamente femeninos.

En esta ocasión, la firma de lujo se reinventa para homenajear un clásico que durante años ha pasado desapercibido, pero que todo el mundo notaría su ausencia si algún día faltase: el botón con el monograma de la 'maison', que durante décadas ha acompañado a las chaquetas de 'tweed' y pantalones de Chanel.

Este accesorio se ha convertido en el techo del Grand Palais Éphémère de París, donde han desfilado los nuevos diseños de la firma en el marco de la Semana de la Alta Costura, en la que ha presentado la colección para la primavera-verano 2024. Aunque la idea principal era el botón, lo cierto es que los lazos han acabado robando el protagonismo.

Margaret Qualley desfilando para Chanel HC SS24 Spotlight.launchmetrics

Margaret Qualley, hija de Andie MacDowell, no solo ha protagonizado el vídeo de la campaña de la colección, sino también ha inaugurado el desfile de Alta Costura en el que nos presenta la gran tendencia de la temporada: el estilo 'coquette'. Esta nueva moda convierte el 'balletcore' en looks de diario más refinados, con los lazos como elemento principal.

Virginie Viard ha llevado el botón, un objeto tan utilitario como ornamental, al mundo del ballet y la danza. "Una expresión de gracia, libertad y precisión en cada movimiento, la colección dominada por acuarelas en rosa y blanco revela la delicadeza del 'savoir-faire'", cuentan desde la firma.

Desfile de Chanel HC SS24 Spotlight.launchmetrics

Los vestidos largos, faldas cortas y rectas, monos largos, tul, pliegues, encajes, flores y lazos dan lugar a una colección etérea y femenina, combinada con leotardos y medias de ballet blancos, y llena de referencias a la cultura contemporánea.

Estos mismos pantys blancos han sido un accesorio que no hemos parado de ver este invierno y, según Chanel nos seguirán acompañando esta primavera, sobre todo en 'total looks'. No faltan en el tradicional vestido de novia que cierra todos los desfiles de Alta Costura de la firma.

Desfile de Chanel HC SS24 Getty Images

Otro elemento imprescindible en esta colección son los lazos, que vemos repetidos continuamente en varios de los diseños, ya sea adornando el cabello de las modelos o en las mismas piezas, donde marcan aún más esa referencia al ballet.

Esta feminidad tan dulce se encuentra con conjuntos más atrevidos. Si hace un par de temporadas Chanel nos animaba a no llevar pantalones con el 'no pants', ahora el sujetador será el protagonista, llevando esta prenda interior por fuera. Eso sí, adornada con lentejuelas o delicados bordados de flores.

Desfile de Chanel HC SS24 Spotlight.launchmetrics

El 'tweed' un tejido que ha protagonizado todas las colecciones desde que Virginie Viard se convirtió en directora creativa de la 'maison', ha quedado relegado a un segundo plano, tomando el testigo el tul que envuelve el cuerpo de las modelos en un delicado baile de texturas gracias a las 'paillettes' que lo acompañan, ya sean bordadas en la misma prenda o debajo de él.

No queda atrás la temática circense que la firma de lujo ha estado siguiendo en sus últimos desfiles. En esta ocasión ha estado presente en las lechuguillas que llevaban al cuello algunas de las modelos o chaquetas, pero siempre incorporando algún elemento que nos llevase de nuevo a la danza.

Desfile de Chanel HC SS24 Spotlight.launchmetrics

Este desfile, junto a toda la colección, ha sido toda una declaración de intenciones, donde Viard nos presenta un Chanel completamente renovado que mezcla el 'savoir-faire' intrínseco de la firma con diseños juguetones y vanguardistas, demostrando que no tiene miedo a explorar otros horizontes a la vez que rinde homenaje a los pilares que componen a la 'maison'.

