Ronaldinho debuta como modelo en la Semana de la Moda de París

Cada vez está más claro que la moda está conectada con todo, ya sea la política, los videojuegos e incluso el deporte. Firmas de lujo como Gucci, Dior, Prada y Ami Paris se han aliado con Puma, Adidas y Nike para crear colecciones en las que lo 'athleisure' se mezcla con las pasarelas.

Gucci fusionó su estilo italiano tan impecable y trabajado con la icónica flor que compone el logotipo de Adidas, creando una colección otoño-invierno 2022/2023 que, desde luego, no dejó a nadie indiferente. Por otro lado, las Air Jordan de edición limitada que lanzaron Nike y Dior se agostaron en cuestión de segundos, y es que aunque solo se podía adquirir en boutiques de Dior con previa invitación, tardaron prácticamente segundos en agotarse.

Por mucho que tengamos asociados la moda de lujo con grandes fortunas que viven en castillos al estilo de Saltburn, lo cierto es que cada vez son más los que apuestan por el lujo silencioso o firmas que, como en este caso, son de deporte.

Esta asociación entre lo 'sport' y la alta gama ha traspasado su última línea roja, subiendo a la pasarela a grandes figuras del deporte como Ronaldinho, que se ha estrenado como modelo en la Semana de la Moda de París, desfilando por primera vez.

Ronaldiho desfilando para Kidsuper Studio Spotlight.launchmetrics

El futbolista brasileño fue recibido en la pasarela de Kidsuper Studio entre una gran ovación de quienes lo reconocieron, pero lo cierto es que el look del delantero no pasó desapercibido. Si bien la caminata no fue la más profesional, su look le hizo destacar entre los demás.

Ronaldiho apareció con un enorme abrigo de piel sintética y una camiseta estampada con su propia imagen en un fondo amarillo. Sobre ella, reposaba una chaqueta beisbolera y pantalones vaqueros 'oversize', con deportivas a tono.

Por supuesto, no podía salir sin su icónica boina de Kangol que le acompaña desde hace años y ya se ha convertido en parte de su imagen. El estilismo lo completaron con unas gafas polarizadas con los cristales rosas, a juego con el forro del chaquetón.

Si bien no es un modelo profesional, esta nueva aventura en la industria de Ronaldiho podría abrir las puertas del mundo de la moda a los deportistas. Las estrellas de Hollywood fueron de las primeras en subirse a las pasarelas (Jared Leto, Demi Moore, Sharon Stone, Gary Oldman o Uma Thurman), pero ahora le ha llegado el turno al deporte.

