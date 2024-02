Goya 2024: fecha y hora de la gala, presentadores y películas favoritas a los premios

Los Premios Goya 2024 llegan a Valladolid. La 38 edición de la gran ceremonia del cine en España sigue su periplo por distintas localidades de nuestro país, y después de celebrarse en Sevilla en 2023, aterriza en la localidad del Pisuerga. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas también ha decidido ya cuál será su próxima sede.

Premios Goya 2024: películas favoritas

28 estatuillas (o 'cabezones') se repartirán la noche de los Goya. Optan a ellos un total de 201 películas españolas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023; son 36 títulos más que en la edición anterior. También concurren este año 10 filmes europeos y 16 largometrajes iberoamericanos escogidos por las Academias de sus respectivos países.

La presencia (y premios) en los festivales de cine, así como las nominaciones de otros galardones como los Forqué y los Feroz, nos dan ya algunas pistas muy evidentes de por dónde podrían ir las elecciones de los académicos en cuanto a películas, estrellas y autores que serán los protagonistas de la noche.

La sociedad de la nieve, lo nuevo de J.A. Bayona, es la gran producción comercial con más posibilidades de tener presencia en las principales categorías junto a los últimos trabajos de cineastas habituales en los Goya como Isabel Coixet con Un amor, Pablo Berger con Robot Dreams, Fernando Trueba con Dispararon al pianista, David Trueba con Saben aquell, o Cerrar los ojos, el regreso de Víctor Erice por la puerta grande.

Atención también a las grandes óperas prima del año: de 20.000 especies de abejas (Estibaliz Urresola Solaguren) a Matria (Álvaro Gago), pasando por O corno (Jaione Camborda), Las chicas están bien (Itsaso Arana) o Creatura (Elena Martín).

Premios Goya 2024: fecha de la gala

La ceremonia de entrega de los Premios Goya 2024 será el próximo 10 de febrero en la Feria de Valladolid. Un evento volcado en el espectáculo y la celebración de nuestro cine que, por segundo año consecutivo, será producido por Gestmusic (Banijay Iberia) y dirigido por Tinet Rubira y Ángel Custodio.

Premios Goya 2024: dónde y cómo ver la gala

Un año más, la ceremonia de entrega de los Premios Goya podrá verse en directo a través de RTVE. En la web y redes sociales de CINEMANÍA también haremos una crónica con la cobertura del minuto a minuto del desarrollo de la gala y la formación del palmarés de premiados.

Premios Goya 2024: presentadores

Los presentadores de los Goya 2024 serán Ana Belén, Javier Ambrossi y Javier Calvo toman el relevo de Clara Lago y Antonio de la Torre como maestros de ceremonias en la que supone su primera colaboración.

Europa Press

"De pequeño miraba la gala de los Goya y era un sueño formar parte de ello. He visto a Ana Belén de niño, sus películas… es una inspiración. Presentarla con una musa como ella es un sueño", declaró Calvo en el momento de conocerse el anuncio. "Vamos a intentar aportar todo lo que nos dejen, siempre me he imaginado cuál sería mi gala de los Goya soñada".

Los Javis, que en 2018 fueron nominados a los Goya como mejor dirección novel y mejor guion adaptado por La llamada, son los autores de uno de los títulos más potentes de la temporada, la serie La Mesías. Por su parte, Ana Belén ha estado nominada como actriz hasta en cinco ocasiones, hasta que finalmente en 2017 fue galardonada con el Goya de Honor.

Goya de Honor 2024

El histórico director de fotografía Juan Mariné, el hombre que filmó el entierro de Buenaventura Durruti en 1936 y fotografió la primera película española en color (La gata, 1956), recibirá en esta edición el Goya de Honor "por su entera dedicación al cine durante más de ochenta años".

Inventor de nuevas técnicas fotográficas y de restauración de películas, colaboró con cineastas como Edgar Neville, José Luis Sáenz de Heredia, Antonio del Amo, José María Forqué, Pedro Lazaga y Pedro Masó en las más de 150 películas que fotografió; la última fue La grieta (1990), de Juan Piquer Simón.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.