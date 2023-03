¿Por qué las modelos ya no sonríen cuando desfilan?

Sorprender es difícil en la industria de la moda actual. Pero Emporio Armani lo ha conseguido, y no ha sido gracias a diseños extravagantes o una puesta en escena increíble. En su última colección presentada en Milán en el pasado febrero, Armani logró acaparar titulares por un detalle que no pasó desapercibido: algunas de sus modelos sonreían mientras desfilaban.

En los últimos años, que las modelos sonrían en las pasarelas se ha convertido en algo anecdótico, de ahí que este hecho insólito haya llamado la atención en el mundo de la moda. Cada vez que disfrutamos de un desfile de moda o abrimos un catálogo, nos saludan los rostros serios de las modelos, con semblantes apagados y miradas desafiantes. Sin embargo, no siempre ha sido así. Hubo un tiempo en el que la sonrisa era lo habitual y las 'top models' lucían su dentadura perfecta mientras desfilaban con las últimas novedades de la temporada.

Modelo sonriente en el desfile de Emporio Armani IMAXTREE

Las modelos que sí sonreían

En la década de los noventa, las supermodelos estaban en boca de todos. Las 'top models' como Claudia Schiffer, Naomi Camppell o Linda Evangelista eran verdaderas estrellas y el público esperaba ansioso a verlas caminar por las pasarelas, siempre mostrando una amplia sonrisa. ¿Qué hizo que cambiara esta costumbre?

La propia Claudia Schiffer resolvió esta duda en un artículo de Reuters, asegurando que, después de su generación, el mundo de la moda había sufrido un gran cambio. "Lo que está bien visto ahora en el mundo de la moda es que las modelos no muestren ninguna emoción. El protagonismo en la pasarela se lo lleva la moda, no las modelos". Durante esta década, las modelos más codiciadas de la industria se convirtieron en verdaderas superestrellas y empezaron a eclipsar con su carisma los diseños con los que modelaban. "En los 90, la gente quería vernos a nosotras. Ahora, solo se quiere ver un trabajo bien hecho en cuanto a colecciones", explicaba la 'top model'.

La modelo Naomi Campbell en un desfile de Michael Kors Penske Media via Getty Images

El 'fast fashion' y la moda exclusiva

Con la llegada de los años dos mil, los cánones de belleza dieron un giro radical, así como la forma de consumir la moda. Cualquiera puede ahora comprar ropa nueva y adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias, gracias a la globalización y a una democratización de la moda impulsada por el 'fast fashion'. Por lo tanto, las pasarelas se convierten en el único reducto de exclusividad, máximas representantes de una moda diseñada para una clase alta minoritaria.

Las modelos, por lo tanto, deben transmitir esa atmósfera de exclusividad. La cercanía de los desfiles de los noventa ha desaparecido para dar paso a un ambiente regio y serio, una tendencia que está a la orden del día pero podría tener sus antecedentes históricos.

Kendall Jenner en el desfile de otoño-invierno 2023 de Versace Getty

Según un artículo de Newsweek, el origen de esta tendencia se podría remontar a la era victoriana, cuando se pusieron de moda las cartes de visite. Estas son unas tarjetas que se difundieron con la invención de la fotografía y que se entregaban en diferentes actos y visitas sociales, como una especie de "foto de perfil". En ellas, era imprescindible mostrar un semblante serio, con lo que se denomina 'desdén aristocrático', para así mostrar una imagen de superioridad.

Iconos como Victoria Beckham son el ejemplo perfecto de esta tendencia a la seriedad. La modelo británica es una de las mujeres más fotografiadas del mundo, y todas sus fotografías tienen algo en común: su seriedad. Su sonrisa ausente es ya parte de su personalidad. La modelo incluso lo ha reivindicado con la camiseta que lució hace unos años, una prenda viral que desvelaba el particular sentido del humor de la británica y donde se podía leer "Fashion stole my smile" ('La moda me robó la sonrisa').

Victoria Beckham con una camiseta en la que se lee 'Fashion stole my smile' ("La moda me robó la sonrisa"). Getty Images

La antropóloga Leyla Neri, directora de moda de New School Parsons Paris, asocia este cambio de imagen sobre la pasarela a un cambio en la situación de la mujer en la sociedad. "Los hombres nunca han sonreído en la pasarela porque nunca han tenido que sonreír para complacer", explica la antropóloga en Fashion Network. "En la década de 1950, las modelos sonreían todo el tiempo, de hecho, eran una especie de muñecas vivientes", agrega. "Con la emancipación y con diseñadores como Yves Saint Laurent, fuimos hacia un look andrógino y las mujeres se volvieron más masculinas y poderosas".

En resumen, la antropóloga considera que abandonar la sonrisa responde a "la necesidad de las mujeres de ser tomadas en serio en su vida profesional", de ahí que veamos a las modelos adoptando poses fuertes y serias con trajes de Armani. Ahora, los diseñadores contemporáneos "quieren rostros y cuerpos más neutrales para exhibir su trabajo. Ya no ven a sus modelos como un ideal de belleza".

