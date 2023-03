Marta Gómez, una de las dos únicas bomberas en Madrid: "Tienes siempre esa traba de pensar que tú no vas a poder"

Son dos las mujeres que ejercen esta profesión en la capital… ¡Eureka!, en unos meses se incorpora la tercera. "Sí, sí, por fin, ya era hora. Me dicen que me va a quitar el protagonismo y qué tontería, por mí que entren más, estoy encantada. Tengo a Carolina y a esta nueva, a ver si vienen más". Marta se ríe. Se ríe mucho, en abundancia. Inyecta optimismo, alegría, la de alguien que está a gusto con lo que hace y con su vida. Es una sonrisa amplia, desenfadada, natural.

Seguro que esa alegría viene de pequeña, de serie, de cuando nació un 20 de agosto de 1975 en Madrid, de padre canario y madre cántabra y pasaba los fines de semana en una parcela a las afueras "y me pasaba todo el día subida a los árboles, no paraba de moverme, era muy inquieta. Con los estudios me pasaba lo mismo, enseguida me despistaba". Por su cabeza deambulaban sueños de profesora, de detective (sí, han oído bien) o de imagen y sonido, pero se decantó por podología (su padre ejerce esa profesión). "Saqué la carrera y en el 97 ya estaba trabajando, tenía una clínica e impartía clases en la facultad. Pero lo de bombera me atraía". Una amiga la insistió para que se presentara a las oposiciones y "además iba a ver al parque de bomberos a un amigo que había aprobado, me contaba un poco el día a día, pero es verdad que tienes siempre esa traba de pensar que tú no vas a poder".

¿Por qué no vas a poder?Sobre todo por las pruebas, claro. Porque siempre se ha oído "uh, qué difícil las pruebas físicas", y lo son, que si la cuerda yo no voy a subirla en la vida... Y eso es lo que me echaba para atrás. Pues esa amiga me convenció, que por intentarlo no perdía nada, tienes tu carrera, tienes tu clínica, tu trabajo… lo valoré y me dije, pues es verdad. Y así empezó mi andadura. Eso fue hacia el 2002.

Aprobaste a la primera…En el 2007, era la primera vez que me presentaba, llevaba ya cinco años preparándome.

¿Cómo?Por un lado iba al gimnasio y por otro a una academia para la teoría y la conducción (Marta es bombera conductora). Aprobé y me vine al parque segundo, a este de Manuel Becerra. Llevo ya unos 15 años. Como había estudiado una carrera, esa parte no me costó mucho, ya conocía el hábito, la rutina, pero las físicas… Al 'press de banca' llegué muy justita y en los 1.500 lo pasé fatal porque no me gusta correr, pero iba muy emocionada porque a mí el estrés me beneficia, me sienta bien.

Si el estrés te sienta bien, has escogido una buena profesión…Sí, me pone las pilas, la adrenalina… Aquí, en cuanto suenan las sirenas, ya lo tienes metido en el cuerpo y lo sé llevar, mantengo la calma. Es curioso porque para otras cosas soy muy calmada, de hecho en mi casa me tachan de lenta, pero para la acción siempre quiero estar ahí, la primera, y solucionar los problemas.

¿Sigues preparándote?Sí, se supone que durante la guardia tenemos que hacer deporte en el gimnasio, pero no te realizan un test para evaluarlo, aunque ahora lo están valorando. Tenemos un compromiso de mantenernos en forma.

De fumar y beber ni hablamos.Bueno, prohibido prohibido... (se ríe, mucho), eso ya va en cada uno, pero en general aquí la mayoría se cuida bastante.

¿Cómo reaccionó tu familia cuando les soltaste que te ibas a presentar a bombera?Eso es lo que les pasa a la mayoría de las mujeres, a lo mejor también a hombres, no lo sé, en mi caso nadie me apoyó, bueno, dos amigos, los demás que si estaba loca, que dónde iba, que eso no lo iba a conseguir nunca, que era muy difícil… Esto es así. Mi familia tampoco lo vio bien, porque como había estudiado una carrera, tenía la clínica… no les sentó nada bien. Cuando me empecé a preparar yo estaba trabajando dando clases en la facultad y luego en la clínica, llega un punto en el que si quieres sacar esto tienes que dedicarle mucho tiempo, para estudiar y para ir al gimnasio y abandonar lo demás. No les hizo mucha gracia.

Pero, ese rechazo, ¿era porque ya tenías tu vida encaminada o por el hecho de ser mujer?No, no. Yo creo que fue más por la profesión, y ya tenía mi carrera, mi madre lo que sí me decía (esto no lo pongas que luego se cabrea) es que me estaba estropeando el cuerpo, que cogiera menos peso y yo le contestaba que no.

Marta Gómez frente a un camión de bomberos Cedida

A ti misma, ¿te pesó el hecho de ser mujer?La verdad es que no sé qué decirte. Yo pensaba que no iba a ser capaz. Es verdad que te pones tú sola las trabas, que si la cuerda, si yo corría dos metros y ya iba con la lengua fuera. Te pones tu misma las trabas, pero no creo que fuera por ser mujer… Si es verdad que cuando entras aquí al gimnasio el primer día y ves todo tíos, dices ¡uf!, y ves que te miran como diciendo "¿Esta? ¿Tú donde vas?". Te echa un poco para atrás, pero yo enseguida me adapté con los compañeros, no me noté discriminada en ese sentido. Y nunca lo he sentido. A ver, hay comentarios que los harán por detrás y muchos a la cara, es verdad que no he tenido ningún problema. Algún comentario tonto sí que ha habido con otros compañeros, pero no aquí del parque en alguna salida (en su argot, cuando se van a toda pastilla con el camión), pero a mí entra por aquí y me sale por aquí. Paso directamente.

Es un mundo muy masculino…Sí, y sigue habiendo mucho machismo. En la academia me acuerdo de un profesor que hizo un comentario un poco fuera de tono, pero no me hizo falta ni decir nada, mis propios compañeros le soltaron que había aprobado igual que ellos y que había pasado las mismas pruebas que ellos, y ya nada más. Se ha avanzado mucho. La gente suele estar en contra por el tema de las pruebas, en mi caso cuando entré eran iguales para hombres y mujeres, no existía ningún tipo de bonificación.

¿Por qué hay tan pocas mujeres en el cuerpo de bomberos?Yo también me lo pregunto, y para empezar se presentan muy poquitas, no sé cuantas ha habido en esta última oposición, pero si han sido unas 4.000 plazas había 20 chicas, solo por porcentaje es difícil que entren más mujeres. Socialmente, seguimos siendo una sociedad muy machista, yo a veces voy a los colegios y es como "mira, una mujer bombera", y les extraña. No parece que una mujer pueda ser bombera. Y también porque las físicas le echa par atrás a mucha gente, si de primeras las ves ni te lo planteas, bueno, yo tampoco me lo planteaba, me gustaba mucho, pero veía difícil ser bombera. Como yo habrá muchas que quieran serlo, pero lo ven como un imposible.

¿Te tratan como a una igual?¿Sabes lo que pasa?, que no tengo problemas en ese sentido, no me da vergüenza pedir ayuda. Lo llevo bien.

Si en el Día Internacional de la Mujer te hubieran dado un micrófono y te hubieran subido a un estrado, ¿qué hubieras pedido, qué reclamarías?Qué complicado, no sé qué decirte. Es que… hay tantas cosas todavía que faltan por mejorar. Soy de las que considero que la igualdad es igualdad, lo de la discriminación positiva, yo no estoy muy a favor, yo creo en la igualdad… no sé qué decirte. Aquí en bomberos, siempre que me preguntan, digo que lo que haría son unas pruebas iguales, accesibles, es decir, no poner unas físicas que una mujer no pueda superar. Físicas sí, pero accesibles para todos y todas. En general, en la sociedad queda mucho. Yo lo noto en todo, cuando llevo a mi niño al cole con el casco rosa de la bici rosa un papá me dice "¿por qué le llevas con ese casco?". Falta mucho todavía.

¿Qué sentiste cuando viste a todos esos bomberos que fueron a Turquía?

Es que yo soy también de las que me lanzo enseguida, pero tengo dos niños, de hecho a mi chico también se lo ofrecieron, porque estamos los dos en la ONG Bomberos Sin Fronteras y le dije "por qué no has dicho que sí", y me respondió que si yo no era consciente de que teníamos dos niños, familia. Yo hubiera ido, aunque a lo mejor luego hubiera pensado “ay mis niños, que los he dejado ahí”… De primeras me apetece ir, ayudar y colaborar en lo que pueda. Mi instinto es ir. De hecho hay un compañero que viene hoy y que estuvo allí y estamos deseando que nos cuente, ha estado 15 días montando un hospital de campaña. Siento orgullo y al mismo tiempo ha sido y es terrible. Psicológicamente, a algunos les ha tocado, porque tú vas con muchas ganas de poder ayudar, y luego te da pena, una vez allí, sentir que no puedes hacer más. Es impotencia.

¿Tu última salida?Pues… ahora lo que hay son muchos suicidios, vamos a muchos, es muy triste, ha subido el índice… Para abrir las puertas, o si están en un puente, por precipitación. Pero es verdad que no es el día a día. Más a aperturas de puerta, olor a gas, atrapados en un ascensor, accidentes de coche... El fuego es como lo que más llama la atención, pero mira, una de las últimas fue una inundación en la ronda de Segovia, tuvimos que sacar a los que estaban en el calabozo.

¿Qué sentiste el primer día que pisaste este parque de bomberos?

Ilusión. Venía súper contenta, con muchas ganas de salir, también es verdad que venía un poco arropada porque de la promoción vinimos tres al mismo turno. Tengo a los compis. En la academia me lo pasé como una enana, disfruté muchísimo. Feliz, he conseguido esto y no me lo creía. El primer día con nervios también, deseando entrar en acción.

Marta Gómez Cedida

Lo que más te gusta de tu profesión… y lo que menos.

Lo que más… que es muy agradecido, porque casi siempre vas a ayudar a los demás, es lo que más me motiva. ¿Desagradable? Cuando hay algún fallecido, cuando ves que no salen las cosas como tú querías, los suicidios…

¿Las bomberas os juntáis?

Tenemos un grupo de bomberas de España por 'Whatsapp' en el que estamos 115 y, además, me han picado para una carrera de bomberos por equipos que tiene lugar el 2 de abril en Madrid. Comentamos de todos un poco, pues la ropa, que es un tema recurrente, yo llevo la misma que llevan ellos (señala a un grupo de bomberos jugando a un juego de mesa detrás de ella), en otras Comunidades o servicios sí tienen específica para mujer… se habla

Nos despedimos de Marta Gómez. La dejamos en paz, que hasta las nueve menos cuarto del día siguiente no sale de su guardia de 24 horas y le queda mucha tarea por delante.

