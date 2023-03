Por primera vez en la historia, el Premio Nacional de Danza se ha otorgado, en sus dos modalidades, a artistas flamencos. Ana Morales ha logrado el galardón en el ámbito de Creación, mientras que Andrés Marín lo ha conseguido en el de Interpretación. ¿A qué se debe este furor por el flamenco? "Ojalá fuera más real y menos furor", dice Morales entre risas.

"Al fin y al cabo, estamos en un país donde tenemos un género que nos representa y que no podemos negar. Es un género tan vivo que nace de su propia mezcla, que es la de un arte siempre en el presente. Que los premios nacionales se centren en el flamenco no tendría que ser algo excepcional, sino común. ¿Acaso hay algo más bonito que dar un premio nacional a algo que representa tanto a nuestro país? El problema está en que al decir 'país' hay miedo a ese halo patriótico. Parece que hablar del flamenco conlleva una connotación patriota o nacionalista, pero luego bien que nos gusta ver el flamenco representando otras personas que lo mezclan con el pop. Sin embargo, cuando lo vemos en su parte esencial, nos chirría un poco", dice la catalana.

El jurado ha destacado de ella "el carácter orgánico de su movimiento", mientras que los expertos dicen que, de manera natural, está construyendo un lenguaje propio. ¿Cómo definiría ese lenguaje y ese carácter? "Es algo que ha ido surgiendo conforme a la carrera. Me siento identificada con la palabra orgánico, porque no ha sido algo premeditado. No me he metido a investigarlo en un laboratorio, sino que ha sido a raíz de la necesidad de movimiento que ha tenido mi cuerpo al ir creciendo espiritualmente como persona y al integrar las herramientas de experiencia de vida a la manera en la que ha surgido. Se construye un movimiento que parte de la necesidad, no del pensamiento", dice con absoluta naturalidad, dejando que de su boca fluyan frases que parecen caricias poéticas.

Ana Morales en 'Peculiar' AFP via Getty Images

Al hablar de flamenco es complicado obviar a las voces que acusan a muchos artistas de estar 'vendiendo' el arte por escapar de las fórmulas usuales, un debate que, como aclara Ana Morales, es el eterno dilema: "La tradición está para sostener y para que haya siempre un eslabón en el que quien entra tenga un lugar en el que encontrar de dónde partió esto. Es una pena que los que hablan alrededor de la tradición no puedan disfrutar del otro abanico que tiene el flamenco. A veces pasa al revés, que quienes están en el presente sí pueden disfrutar más del resto".

Suponemos que es una constante lucha y una recurrente lluvia de controversias, por lo que este premio habrá supuesto un apoyo para ella y un respaldo… ¿Se ha enfrentado a inseguridades y críticas? "No haría lo que hago si no hubiera sido así. Es maravilloso recibir este premio, porque es un reconocimiento a lo que hago. Si algo he sentido siempre es que he sido intuitiva y he creído en lo que hacía. Por más que haya habido contradicciones alrededor, siempre he pensado que lo que hacía era lo que quería hacer. Que se reconozca que es válido lo que hago es maravilloso y motivador", dice emocionada.

"Pocos de los papeles relevantes han sido dados a las mujeres, pese a que somos millones las que bailamos"

En una ocasión aseguró haber llegado a la conclusión de que ser flamenco es tener que ir pidiendo permiso y dando explicaciones. ¿Qué quiso decir? "El flamenco nace para convencer: está siempre convenciendo a los demás de que es muy bueno. Siempre hay que dar explicaciones de lo que haces, hay que explicar de qué manera haces flamenco, cómo lo utilizas, desde qué forma… Es un género que tiene una idiosincrasia complicada tanto dentro del gremio como fuera. Sucede porque el flamenco en sí es complejo en su estructura, es un arte muy complejo que, para entenderlo, hay que ser un entendido. La controversia está en que en su interior es complejo, pero para el público es muy agradecido, porque es fácil de sentir. Trabaja desde las emociones y tiene una potencia de energía muy heavy", dice Morales.

Ana Morales en 'Peculiar' AFP via Getty Images

Junto a artistas flamencas de la talla de Patricia Guerrero (Premio Nacional de Danza 2021), María Moreno, Rafaela Carrasco, Olga Pericet, Vanesa Aibar y Luz Arcas, Morales forma parte del listado de candidatos en superar la criba en las divisiones de Mejor espectáculo de danza, Mejor coreografía y Mejor intérprete de danza femenina en los Premios Max. ¿Es un buen momento para la mujer en el flamenco o siempre lo ha sido? "Las mujeres han tenido un papel vital en el flamenco. Lo curioso es que aunque dentro del baile somos muchas más las mujeres, son los hombres los que acaban haciendo las cosas relevantes. Por ejemplo, basta con pensar en la cantidad de mujeres que bailan, pero, ¿quiénes son los directores del ballet nacional? Pocos de los papeles relevantes han sido dados a las mujeres, pese a que somos millones las que bailamos, mientras que apenas hay hombres", dice.

Al ser su espectáculo, Peculiar, un show coral en el que no ocupa un papel ni protagónico ni omnipresente, le preguntamos para finalizar si esta no es una huida del ego. "Probablemente sí, porque este trabajo es tan individual, y durante tanto tiempo trabajas alrededor de tu cuerpo y te tienes que exhibir para que te valoren a ti y a tu forma… Lo he hecho porque me apetecía compartir. En Peculiar bailo mucho, y aun así… ¡Todavía les parece poco! En el flamenco no es como en la danza contemporánea, o en una compañía donde sale el protagonista, al que se le ve solo y luego a la compañía. No tiene este matiz de ser tan individual, y es algo que muchos aún no comprenden; no entienden que van a ver a un espectáculo porque quieren ver al artista. Esa idiosincrasia no ha cambiado, pero yo sigo mis necesidades y camino hacia donde creo".

