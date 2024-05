Las novias que quieran llevar un vestido de Vivienne Westwood el día de su boda ahora lo pueden alquilar en Madrid

¿Quién no recuerda a Sarah Jessica Parker dando vida a la icónica Carrie Bradshaw plantada en el altar en la película de Sexo en Nueva York? Una escena icónica en la que la protagonista llevaba un impresionante vestido de novia voluminoso de la diseñadora Vivienne Westwood.

Carrie Bradshaw corrió por las calles de Manhattan llevando este vestido mientras sujetaba el ramo de flores. Esa escena se metió en los sueños de muchas de las fans de la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker y de las amantes de la moda en general. Y es que, ¿a quién no le gustaría llevar una pieza así de impresionante el día de su boda?

Poca más presentación necesita la diseñadora británica y sus creaciones. Y consciente de las pasiones que puede desatar uno de estos vestidos entre las ‘fashionistas’ y futuras novias, Isabel Ruiz, empresaria y fundadora de Love is the air, un estudio con piezas nupciales y de invitadas ubicado en el centro de Madrid (Claudio Coello, 130), ha sorprendido al traer, en exclusiva, vestidos de novia de Vivienne Westwod, que además ha presentado en un 'trunk show' muy exclusivo.

De esta manera, desde este estudio marcan un hito en la moda nupcial española, convirtiéndose en los primeros en recibir algunos de los diseños de novia más exclusivos de una de las diseñadoras más influyentes del mundo. Sin embargo, esta exposición exclusiva tan solo ha sido una experiencia previa para ofrecer, a partir del mes de octubre, una selección excepcional de piezas de Vivienne Westwood a todas las novias españolas que quieran llevar uno de sus vestidos en uno de los días más importantes de su vida.

Aunque a Carrie Bradshaw (Parker) no le trajo mucha suerte este vestido de Vivienne Westwood (como sabrás si has visto la película), no podía faltar en nuestra selección. NEW LINE CINEMA

Desde deslumbrantes siluetas hasta detalles exquisitos, cada vestido de la colección refleja el distintivo estilo vanguardista y la artesanía impecable, emblema de la marca de Westwood. Asimismo, las piezas fusionan la elegancia atemporal de la firma y prometen capturar la esencia del romance y la individualidad que busquen las novias contemporáneas.

La mujer que hay detrás de Love is in the air

Esta oportunidad de llevar una pieza única de la legendaria diseñadora ha sido una idea de Isabel Ruiz, la mujer que hay detrás de Love is the air, quien, tras muchos meses de gestiones con la firma, ha conseguido traer de manera exclusiva una selección de vestidos nupciales a su estudio.

Licenciada en derecho, Isabel pronto descubrió su verdadera vocación y se aventuró en el emocionante mundo de la moda. Nacida con un espíritu inquieto y una sed insaciable de conocimiento, la empresaria ha tenido el privilegio de vivir en diferentes países, una experiencia única enriqueció su perspectiva y le permitió adquirir una amplia visión del mundo de la moda, fusionando influencias internacionales con un deseo innato por el diseño y la elegancia.

Isabel Ruiz, fundadora de Love is in the air Cortesía

Con el paso de los años, Isabel ha forjado una impresionante trayectoria en el mundo de la moda. En 2009 abrió su primer 'showroom', donde introdujo en España nuevas firmas internacionales y desafió el 'status quo' de la moda nupcial del país. Esto, sin duda, le abriría puertas para hacerse hueco en la industria y comenzar su "legado", pero también en la moda nupcial.

Años después, en 2014, crearía Love is in the air y, desde entonces, ha estado al frente de este estudio especializado en moda nupcial con el objetivo de "de traer a España el lujo y la exclusividad de los mejores diseñadores internacionales". Su pasión por la alta costura y su compromiso inquebrantable con la singularidad ha hecho que Isabel logre revolucionar el mercado nupcial, con una propuesta diferente, en Madrid con piezas de diseñadores de renombre y un servicio personalizado.

